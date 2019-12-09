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Mobil cihazlarda Hyper-Casual oyun geliştirmeyi hedefleyen Hyperlab, ülkemizin en başarılı yayıncılarından Rollic Games ile özel bir anlaşma imzaladı. Faaliyetlerine Rollic Games’in İstanbul’da bulunan merkezi Game Hub’da başlayan stüdyo, yeni oyunlarını Türkiye ve Dünyadaki oyuncularla paylaşmak için sabırsızlanıyor.

Mobil oyun geliştirmenin yanında Artırılmış ve Sanal Gerçeklik alanlarında da deneyime sahip bir ekipten oluşan Hyperlab şu an eğlence, etkileşim ve kaliteyi bir arada sunan projeler için sıkı bir şekilde çalışmakta.

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