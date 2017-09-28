Modern Combat Versus çıktı!

Dünya’nın en büyük mobil oyun yayıncı ve yapımcı firmalarından Gameloft, bugün itibari ile Modern Combat Versus’un bütün platformlardan erişilebilir olduğunu duyurdu. Modern Combat Versus, mobil FPS’de yeni bir çağın başlangıcı olmayı hedefliyor ve akıllı telefonlarda ve tabletlerde şimdiye kadar çıkan en iyi grafiklere sahip FPS olma sözünü veriyor.

Aksiyon dolu 4v4 çok oyunculu deneyim ile sizleri nefes kesen, aksiyon dolu maçlar bekliyor. Birbirinden farklı 12 adet uzmanlaşmış özel ajanlardan istediğinizi seçebilir, kendilerine özgü yetenek ve silahlar ile takımınızı zafere taşıyan taktiği geliştirebilirsiniz. Blaze gibi lav silahı ile hücum odaklı özel ajan, Tower gibi pulse kalkan ile yıkılmaz tank ya da sinsi saldırıları ile düşmanlarını gafil avlamaya çalışan ninja Mi-Nu gibi her türlü oynanış stiline uygun bir karakter sizleri bekliyor. Tamamen dokunmatik controllerle uyumlu arayüz ve hareket sistemi de cabası!

Modern Combat serisini uzun süredir oynayan sadık, Modern Combat 5 oyuncularına, Modern Combat Versus şerefine ilk 12 gün boyunca oyuna giriş yaptıkları takdirde bir sürü farklı hediyelerin de sahibi olacaklar. Buna 12 numaralı özel ajan Jake de dahil!

Ayrıca, Modern Combat Versus açılışına özel, 28 Eylül Perşembe günü twitch üzerinden saat 19.00’da iki takım mücadele edecek. 4v4 çok oyunculu deneyimi oyunculara göstermek için özel konuklar (Profesyonel FPS Oyuncuları, Youtube Fenomenleri ve Modern Combat Versus geliştiricileri) “Best of 3” şeklinde maç yapacak.

Modern Combat Versus’u App Store, Google Play, ve Windows Store üzerinden indirebilirsiniz!

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