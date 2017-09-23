Modern Combat Versus için geri sayım başladı!

Modern Combat Versus, mobil ve konsol oyunlarının arasındaki sınırları yıkarak mobil FPS türünün öncüsü olmak için geliyor.

Dünya’nın en büyük yayıncı ve yapımcı firmalarından biri olan Gameloft, bir sonraki hit oyunu Modern Combat Versus’u duyurdu. Akıllı telefonlarda ve tabletlerde 100 milyondan fazla indirilen serinin bir önceki oyunu Modern Combat 5: Blackout’un global başarısının ardıdan serinin yeni oyunu Modern Combat Versus, bu ay sonunda iOS, Google Play ve Windows mağazalarında yerini alacak.

Modern Combat Versus, Gameloft’un konsol oyunları yapımında kullanılan teknolojiyi hem görsel hem de dokunmatik deneyim ile FPS oyuncularının seveceği şekilde mobil platforma taşıyor.

Modern Combat Versus, gelişmiş renderleme teknolojisini mobil platforma taşıyan ilk oyunlardan biri olacak. IBL (İmaj odaklı ışıklandırma) ve HDR (yüksek dinamik mesafe) teknolojilerinin bir araya gelmesi sonucu, gerçeğe yakın bir görsel deneyim, ışıklandırma ve gölgelendirme tekniği konusunda da şimdiye kadar hiç bir mobil oyunda bulunmayan bir tecrübe deneyimleyebileceğiz.

Birbirinden farklı beş adet çok oyunculu haritalar, oyun açılışında oyuncuların beğenisine sunulacak. PS3 ya da Xbox 360 oyunlara eş değer 1 milyon poligondan oluşan Modern Combat Versus, konsol oyunlarının grafiklerini mobil platforma taşıyor. Oyuncuların mücadele edeceği haritaların arka planı panaromik imajlardan üç boyutlu model olarak render edildi. Arka plan ve çevrelerde olan toplam poligon sayıları ise milyarlara kadar ulaşıyor. Gameloft oyunlarının geliştirilmesinde kullanılan gelişmiş grafik motorları sayesinde shader modelleme, dinamik ışıklandırma çok rahat bir şekilde mobil oyuna adapte olabiliyor.

“Ekibimizde Bioware’in Mass Effect serisi, Ubisoft ve Warner Bros oyunlarında yer alan kreatif yetenekler de dahil olmak üzere 80’den fazla kişi son iki yıldır Modern Combat Versus üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar yayınlanmış olduğumuz en kapsamlı ve gelişmiş mobil teknolojisi açısından oyunculara sunacağımız görsel deneyim kesinlikle konsol oyuncuların da ilgisini çekecek ve çok daha büyük bir hedef kitleye hitap edecek bir oyun olacak.” diye sözlerini bitirdi, Gameloft’un Üretim departmanının Kıdemli VP’si Alexandre Pelletier-Normand.

Modern Combat Versus şu anda soft launch’da olup, 2017 sonbaharda iOS, Google Play ve Windows mağazalarında FPS tutkunları ile buluşacak.

Basın bülteninden derlenmiştir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…