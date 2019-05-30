Monster Notebook, dünyaya açılıyor

Bilgisayar dünyasının ‘oyun canavarı’ Monster Notebook, oyun bilgisayarı pazarında giderek yerini sağlamlaştırıyor. İstanbul, İzmir, Ankara ve Lefkoşa mağazaları ile birlikte Dubai’de de bir ofis açtıklarını anlatan Monster CEO’su İlhan Yılmaz, “Almanya mağazamızı da bu yaz açmayı planlıyoruz” diyor.

-Monster markasının kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

Şirketimizi, 2000 yılında kurduk. Ardından Monster Notebook markamızı tescil ettik. Bu aşamada Monster Inc. (Sevimli Canavarlar) filminden esinlendik. İlk oyun canavarımızı 2005 yılında ürettik ve satışa sunduk. İlk zamanlarda ayda 30 adede kadar ürün satıyorduk. Bunun üstündeki satış adetleri bizim için kutlama vesilesi oluyordu. Bu, zaman zaman pazardaki değişikliklere de dayalı olarak 200’leri bulsa da aşağı yukarı 2012 yılına kadar bu şekilde devam etti. 2012 yılı bizim için bir sıçrama yılı oldu. Ürün tedarik zincirimizi genişleten ve sağlamlaştıran stratejik kararlar aldık. Reklam ve pazarlamaya daha geniş bir kaynak ayırmaya başladık. Bu noktada “Türkiye’den bir dünya markası çıkarma” vizyonumuzu daha sağlam temellere oturttuk.

-Bugün nasıl bir noktaya geldiniz?

Bugün bu vizyon doğrultusunda ciddi atılımlar yapmış ve iyi bir mesafe kat etmiş durumdayız. Monster Notebook, dünya markalarıyla yarışan, hatta birçok noktada onları geride bırakan kalite, uyum ve güvenilirlikteki ürünlerini, en iyi fiyat/performans oranıyla müşterisine sunuyor. Burada müşterimizin ödediği fiyatın karşılığını son kuruşuna kadar almasını hedefliyoruz. Satış sonrası hizmetlerde ise sektör ortalamasının çok üzerinde bir noktadayız.

Birincisi, Monster Notebook’larda oynayamadığınız oyun ya da çalıştıramadığınız tasarım / CAD-CAM programı olursa sorgusuz sualsiz, anında iade garantisi sunuyoruz. Kendimize inanıyoruz ve yaptığımız işe güveniyoruz. Netice olarak da sattığımız ürünlerin arkasında sonuna kadar duruyoruz.

-Ürün gamınızdan bahseder misiniz? Bu ürün yelpazesinde oyun bilgisayarlarının ve oyuncu ekipmanlarının payı nedir?

Ürün gamımız; oyun bilgisayarları, iş istasyonları ve aksesuarlardan olarak oluşuyor.

Şu anda ürünlerimizin arasında; Intel’in en yeni ve en yüksek hızlı 9’uncu nesil Intel® Core™ i9-9900K masaüstü işlemcisine sahip, aynı zamanda NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisiyle güçlendirdiği RTX 2080 grafik kartıyla güçlendirilmiş Tulpar serisi ön plana çıkıyor.

Mayıs ayında yapılan Intel ESL Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları ilk kez dizüstü bilgisayarlarda oynandı. Bu dizüstü bilgisayarlar, Monster Notebook’un Tulpar serisi, yukarıda bahsettiğimiz konfigürasyona sahip dizüstü bilgisayarlarıydı.

Bu, yani bir espor karşılaşmasının -hem de final müsabakalarının- dizüstü bilgisayarlarda yapılması, Türkiye’de bir ilkti. Muhtemelen dünyada da bir ilkti.

-Şu anda kaç mağazanız var?

2018 Monster Notebook’un marka bilinirliğini artırdığı ve coğrafi olarak yaygınlaştığı bir yıl oldu. Öncesinde İstanbul’daki mağazamız, Lefkoşa mağazamız ve bir de Dubai ofisimiz vardı. Yılın ilk çeyreğinde İzmir mağazamızı açtık. Son çeyreğinde ise aynı zamanda Avrupa’nın en büyük oyun mağazası olan Ankara mağazamızı açtık. Ayrıca az önce bahsettiğim, Türkiye’den bir dünya markası çıkarma vizyonumuzun önemli bir adımını atarak Almanya’da bir girişimde bulunduk. Almanya mağazamızı da bu yaz açmayı planlıyoruz.

-Bir Türk markası olarak yabancı ve büyük yerli rakiplerinizle nasıl rekabet ediyorsunuz? Sizin oyun alanında farkınız nedir?

Müşterilerimize ürünlerimizi; alışkın oldukları rahatlık ve konforda deneyimleme imkanı sunuyoruz. Bu noktada biraz mağazalarımızdan da söz etmekte fayda var. Bizim mağazalarımız kelimenin tam anlamıyla birer deneyim alanı. İsteyen herkesin gelip ister en son oyunlarla isterse tasarım ve CAD-CAM uygulamalarıyla bir yandan çayını veya kahvesini yudumlarken diğer yandan Monster Notebook’ları test edebileceği, sahip olmak istediği ürünü fonksiyonel olarak deneyebileceği birer deneyim alanı. İsterlerse VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) oyunlar da oynayarak, bu teknolojiyi de yaşayabiliyorlar. Aslına bakarsanız Monster Notebook, en baştan en sona kadar müşterilerine her biri başlı başına bir tercih sebebi olan bir dolu farklılık sunuyor.

İlandır.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…