Monster Notebook’tan oyun monitörü: Aryond

28 Temmuz itibariyle tüm Monster Notebook mağazalarında ve dijital satış kanallarında Aryond A27 V1.1 monitör kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Aryond, 240 Hz FHD (1920×1080) VA paneli ile ön plana çıkıyor. Aryond ayrıca, 3000-1 kontrast değeri ile dengeli ve derin siyah renkler sunarken; 400 Nit parlaklığı ile yüksek ışıklı ortamda rahat bir çalışma ve izleme olanağı sağlıyor. 1 ms tepki süresi, %119,9 SRGB profesyonel renk gamı ve HDR ve DCR özelliklerine sahip.

Aryond A27 V1.1 27’’ 1500R kavisli bir ekrana sahip. Standart, film, fotoğraf ve oyun modu olmak üzere dört farklı seçeneği bir arada sunan cihaz, ihtiyaç duyulan her mod için görüntüyü oluşturuyor.

AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen monitör, yırtılma, gecikme ve kayma ihtimallerini sıfıra indirerek, pürüzsüz bir görsel deneyim yaratmayı vaat ediyor. Ayrıca, MRPT teknolojisiyle ile gölgelenmeyi engelliyor ve hareket halindeki nesneleri daha keskin gösteriyor.

Ekranda oluşan ışık titreşimlerini engelleyen anti-flicker teknolojisine sahip cihaz, düşük mavi ışık filtresi ile gözleri zararlı mavi ışıklardan da koruyor.

RGB aydınlatma özelliği bulunan Aryond A27 V1.1’in ayarlanabilir standı hem oyuncular için hem de uzun saatler boyunca ekran kullanan profesyoneller için ergonomik bir kullanım pozisyonu sağlıyor.

130 mm yükselebilen, 30 derece sağa ve sola dönebilen monitör, öne 5 derece, arkaya ise 15 derece ayarlanabiliyor. Ayrıca, mimarlık, mühendislik, görsel efekt ve 3D animasyon gibi alanlarda çalışan profesyoneller düşünülerek monitöre 90 derecelik açı formunda dikey olarak kullanılabilme özelliği eklenmiş.

Aryond’un kutu içeriğinde, HDMI ve Display Port kablosu da yer alıyor. Ayrıca, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacı ile kutu içerisinden stand ayağı montajlı şekilde çıkıyor.

Ürünün satış sayfasına buradan ulaşılabilir. Aryond’u fiyat ise 1.999 TL.