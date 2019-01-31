Monster Notebook’un NVIDIA GeForce RTX grafik kartlı laptop modelleri kullanıcılarla buluştu

Monster Notebook NVIDIA’nın yeni GeForce RTX grafik kartlı gaming laptop modellerini Türkiye’de satışa sunan ilk markalardan biri oldu.

Türkiye’deki oyunculara masaüstü oyun bilgisayarı performansını dizüstü bilgisayar kasasında sunan yerli marka Monster Notebook, en yeni teknolojileri ülkemizdeki oyun tutkunlarına sunmadaki öncülüğünü sürdürüyor. Dünyanın en gelişmiş grafik kartları olan NVIDIA® GeForce® RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 Monster gaming laptop serilerinde yer aldı.

RTX’in Gücü Monster Oyun Bilgisayarlarında

Her zaman Türkiye’deki kullanıcılara dünyadaki en yeni teknolojileri sunmayı hedefleyen Monster Notebook, GTX 10 serisi kartlarda olduğu gibi GTX 20 serisi ekran kartlarına sahip oyun bilgisayarlarını ülkemizdeki kullanıcılara ilk sunan markalardan biri oldu.

Kullanıcılar GTX 2060, GTX 2070 ve GTX 2080 grafik kartlı Monster oyun bilgisayarlarını bugünden itibaren monsternotebook.com.tr/oyun-bilgisayarlari adresinden ve mağazalarından satın alabilecekler. NVIDIA GeForce RTX serisi grafik kartlı Monster oyun bilgisayarı sahipleri bu kartın kullandığı yeni ışıklandırma ve gölge, yapay zekâ yardımıyla grafik işleme, gerçek zamanlı ışın izleme gibi teknolojiler sayesinde göz alıcı grafiklere sahip oyunların tadını çıkarabilecekler.

Daha Hafif ve Çok Daha Güçlü Bir Gaming Laptop

Önceki modelleriyle masaüstü oyuncu bilgisayarı performansını dizüstüne taşıyan Monster Notebook, zaman içinde gitgide incelen ve hafifleyen modellerle oyuncuların karşısına çıktı. Marka son olarak 15 inçlik laptop kasası içerisinde 17 inçlik ekrana sahip modellerini kullanıcılara sunmuştu. GeForce RTX serisi ekran kartlarının üreticilere sağlanmasıyla birlikteyse yeni modellerinde RTX grafik kartlarını kullanmaya başlayan marka, böylelikle kullanıcılara taşınabilir bir oyun bilgisayarı içinde çok yüksek performans sunabiliyor.

NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartlarıyla gücüne güç katan Monster gaming laptop modelleri yalnızca oyunlarda değil video düzenleme, 3 boyutlu animasyon, grafik tasarım veya mimarî çizimler gibi yüksek grafik işleme gücü gerektiren görevlerde de kullanıcılarına üst düzey performans sağlıyor.

RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 grafik kartlı en yeni Monster gaming laptop modelleri bugün itibariyle markanın monsternotebook.com.tr adresindeki çevrimiçi mağazasının yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara ve Kıbrıs’taki mağazaları ve Dubai’deki satış noktasında kullanıcıları bekliyor.

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