Monster Oyun Müzikleri Orkestrası’ndan unutulmaz konser

Monster Notebook’un sponsor olduğu Intel ESL Türkiye Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihlerinde 88. İzmir Enternasyonel Fuarı’nda gerçekleşti. Tüm maçların Monster Notebook‘un Tulpar serisi yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarıyla gerçekleştirildiği şampiyonanın son gününe, Monster Oyun Müzikleri Orkestrası’nın unutulmaz konseri damga vurdu. Türkiye’nin yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları markası Monster Notebook, elektronik sporu desteklemeye devam ediyor. 12-15 Eylül tarihlerinde Intel ve ESL’in iş birliği ile gerçekleşen organizasyona sponsorluk desteği veren Monster Notebook bir ilke daha imza attı.

Dünyada daha önce benzeri görülmemiş bir uygulama ile tüm final maçları masaüstü bilgisayarlarda değil Monster Tulpar serisi ile dizüstü bilgisayarlarda gerçekleşti. Böylelikle profesyonel e-sporcuların yüksek performans ve hız ihtiyaçlarının Monster Notebook dizüstü bilgisayarlarıyla rahatlıkla karşılandığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.



Dünya çapında oynanan CS:GO ve Dota 2 turnuvalarının büyük finali, League of Legends 5v5 Sihirdar Vadisi maçı ve Taktik Savaşları turnuvası finallerinin gerçekleştiği dört gün süren etkinliğe tüm Türkiye’den elektronik spor takipçileri katıldı. Canlı yayınlar aracılığıyla tüm dünyadan da takip edilen bu dev organizasyonda katılımcılar maçların yanı sıra çeşitli aktiviteler ve yarışmalar ile doyasıya eğlendiler. ESL Türkiye Şampiyonası 2019 Yaz Sezonu’nu finalde Arena Bulls’u 2-1 ile geçen Sangal Esports kazandı.

Finallerde Monster Oyun Müzikleri Orkestrası unutulmaz bir konser verdi.

Etkinliğin son günü final karşılaşmasının hemen öncesinde gerçekleşen konser ile şampiyona coşkusu zirveye ulaştı. Monster Oyun Müzikleri Orkestrası, League of Legends, Skyrim, DOTA, Metal Gear Solid, Witcher III, Battlefield, Legend of Zelda, Street Fighter, Counter Strike GO gibi en sevilen oyunların müziklerini dinleyicilerle buluşturdu.



Monster CEO’su İlhan Yılmaz: Oyun bilgisayarı alanında tabuları yıktık

Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz, şampiyon takımın turnuva boyunca en iyi performansı sergileyen oyuncusu Doğukan “qRaxs” Balaban’ a Turnuva’nın Canavarı Ödülü’nü takdim etti. İlhan Yılmaz etkinlik ile ilgili olarak şunları söyledi: “Monster olarak Türkiye’nin bu alanda en büyük turnuvalarından biri olan Intel® ESL Türkiye Şampiyonası’na destek verdiğimiz için mutluyuz. Elektronik sporlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişmekte. Dünyaca ünlü sporcularımız bizi gururlandırıyor. Bizi gururlandıran bir başka şey ise Monster bilgisayarlarımızın dayanıklılığının ve üstün performansının bu kadar önemli bir organizasyonun finallerinde de tescillenmiş olması. Bildiğiniz gibi eskiden oyun bilgisayarı denilince akla masaüstü bilgisayarlar gelirdi. Biz Monster Notebook olarak bu tabuyu yıktık. Oyun bilgisayarı alanında Türkiye pazarının lider markası olduk, yıl sonunda Avrupa pazarına da açılıyoruz. E-sporu ve oyuna gönül vermiş herkesi desteklemeye devam edeceğiz. Bu heyecanlı günlerin sonunda kazanan, kazanmak için sonuna kadar mücadele eden ve bu organizasyonun başarıyla gerçekleşmesi için emek veren herkesi tekrar kutluyorum.”