Monster Pusat duyuruldu!

Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, ürettiği oyunculara özel donanımlarla ürün çeşitliliğini artırıyor.

Markanın yüksek performanslı oyun bilgisayarları gibi oyuncular için özel olarak üretilen kulaklıkları da oyun tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayacak nitelikte.

Monster Pusat 50mm’lik sürücüleriyle oyunseverlere genel olarak kaliteli bir ses ve gerçekçi ses efektleri sunuyor. Kulaklığın tüm kulağı kaplayan yumuşak yastıkları sadece kullanım rahatlığı sağlamakla kalmıyor, dışarıdan gelen sesleri de engelliyor. Bu ses yalıtımı Pusat’ın Sanal 7.1 Surround teknolojisiyle birleştiğinde atmosferi güçlendirerek adeta oyunun içindeymiş gibi hissettiriyor.

Tasarımı ile dikkat çeken Pusat, altın uçlu USB girişi gibi yüksek malzeme kalitesiyle uzun bir kullanım ömrü vadediyor. Düşük frekanslı bas tonları güçlendiren titreşim motorları ise bas tonları seven kullanıcıların çok hoşuna gidecek. Hafif yapısı, yumuşak baş ve kulak yastıkları sayesinde uzun süre kullanıldığında bile rahatsızlık yaratmayan Pusat, sahip olduğu RGB ışıklandırmayla kullanıcılara kulaklığın görünüşünü değiştirme imkânı veriyor.

Kulaklığın, bükülme ve kırılmaları engelleyen örgülü kablosu üzerinde yer alan kumanda ile sesi ve mikrofonu kontrol etmek, ışıklandırmayı ve titreşimi açıp kapatmak mümkün. Ayrıca kulaklıkla birlikte gelen gelişmiş Pusat yazılımı ile her türlü ses kontrolünü yapmak mümkün.

Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, Pusat’ın satışa sunulması hakkındaki görüşlerini şu sözlerle belirtti, “Günümüz oyuncuları her şeyin en iyisini bekliyorlar. Oynadıkları oyundaki grafiklerin ve ses efektlerinin olabildiğince gerçeğe yakın olmasını arzu ediyorlar. Oyun bilgisayarlarımızla grafik ve performans konusundaki beklentileri karşıladığımıza inanıyorum. Şimdi ses konusunda da onlara en iyiyi sunmak için Pusat oyuncu kulaklığını oluşturduk. Tüm oyunseverlerin Pusat’ı beğeneceğini umuyoruz.”

Oyun deneyiminize büyük katkı yapacak bu yepyeni oyuncu kulaklığı hakkında ayrıntılı teknik bilgilere ulaşmak ve Pusat’ı satın almak için buraya tıklayın veya Monster mağazalarını ziyaret edin.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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