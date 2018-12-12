“Mortal Kombat 11” Nisan 2019’da Türkiye’de

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Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Combat 11’in duyurusunu, müziği ünlü rap sanatçısı 21 Savage’e ait bir fragman ile yaptı. Oyun, Nisan 2019 sonunda PS4 ve XBox One platformları için Türkiye’de Bilkom tarafından satışa sunulacak.

Mortal Kombat 11, daha önce hiç olmadığı kadar oyun deneyimini derinleştiren ve oyunculara kontrolü daha fazla elde tutma imkanı veren “Custom Character Variation System” ile zenginleştirildi. 25 yıldan fazla bir süredir oynanan Mortal Kombat’ın hala güçlü olmasını ve oyunculara destansı deneyimler yaşatmasını sağlayan bu yenilikçi sistem, oyuncuların favori savaşçılarını kişiselleştirmeleri için sonsuz sayıda seçenek sunuyor.

Mortal Kombat 11 oyununda, hikayenin epik kahramanlarından Dark Raiden ve Scorpion arasında geçen destansı bir savaş sahnesinin yer aldığı ilk fragman ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yeni bir kahramanın da gözüktüğü ve büyük beğeni toplayan fragmanın “Ölümsüz” adlı özgün şarkısı ise ünlü rap sanatçısı 21 Savage tarafından seslendirildi.

Mortal Kombat tutkunları oyunun ilk oynanışını 17 Ocak’ta www.twitch.tv/NetherRealm üzerinden yapılacak yayından izleyebilir.

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