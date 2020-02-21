Mount & Blade II: Bannerlord 31 Mart’ta erken erişime açılıyor

Türkiye’nin başarılı oyun stüdyolarından biri olan TaleWorlds Entertainment, çıkışı dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beklenen oyunu Mount & Blade II: Bannerlord’un 31 Mart 2020’de erken erişime açılacağını duyurdu. Steam, Epic Games Store ve TaleWorlds Entertainment’ın kendi sitesi üzerinden satılacak oyunun yurtdışı fiyatı 49.99$/49.99€ olurken Türkiye’deki oyunseverler Bannerlord’u 150TL’ye edinebilecekler.

İlk Mount & Blade oyunuyla erken erişim modelinin öncülerinden biri olan TaleWorlds, Bannerlord’u erken erişime açarak oyunu heyecanla bekleyen hayranları da geliştirme sürecinin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Stüdyo ayrıca böylelikle ortaya çıkacak nihai ürünün kalitesini de kullanıcılardan gelen geribildirimler ile artırmayı amaçlıyor. 31 Mart 2020’de erken erişime açılacak olan oyun kullanıcıların deneyimleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek.

Mount & Blade II: Bannerlord hakkında en güncel gelişmeler için oyunun taleworlds.com/tr/Games/Bannerlord adresindeki internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.