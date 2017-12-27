Mount & Blade: Warband, Steam Ödülleri Adayı.

Türkiye’nin oyun dünyasındaki gururu Mount & Blade: Warband, Steam Ödülleri’nde “Nedensizce Sevilen” kategorisinde ödül için yarışıyor.

Dünyanın en popüler oyun satış platformlarından biri olan Steam’in her yıl düzenlediği Steam Awards’a bu yıl Türk oyunu Mount & Blade: Warband de aday gösterildi. Steam Awards eğlenceli kategorileriyle dikkat çeken ve dünyanın dört bir yanındaki Steam kullanıcılarının kategorilere oy vermesiyle öne çıkan bir ödül etkinliği. Eğlenceli kategori örnekleri arasında “Annemin Spagettisi Oyunu”, “Rüyalarımı Süsleyen Oyun”, “Düşündüğümden Çok Daha İyi Çıkan Oyun” bulunan Steam Awards’ta bu yıl bir Türk oyunu da adaylar arasında.

Milyonların severek oynadığı Mount & Blade: Warband, “Nedensizce Sevilen” (No Apologies) kategorisinde yer alıyor. Sadece 24 saat sürecek oylama dün akşam itibariyle başladı ve bu akşam saat 21:00’e kadar sürecek. Ülkemizden çıkan ve uluslararası arenada yıllardır sevilerek oynanan oyuna http://store.steampowered.com/SteamAwards/ adresinden oy verebilirsiniz. Mount & Blade: Warband desteklerinizi bekliyor.

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