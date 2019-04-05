Muratbey’den her yaş grubu için zeka oyunu: Misto Game

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İnovatif çalışmalarıyla sektörde öne çıkan Muratbey, 7’den 70’e herkesin severek oynayacağı mobil bir oyuna imza attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark iş birliği ile geliştirilen mobil oyun Misto Game, özellikle çocuklarda problem çözme yetisini kazandırarak zekayı geliştiriyor.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın zeka gelişimine destek olmayı kendine misyon edinen Muratbey, bu vizyonunu dijital dünyaya taşıdı. Muratbey ve Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark iş birliği ile hazırlanan Misto Game, sanayi ve üniversite iş birliğinin önemli örnekleri arasında yer alıyor. Alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan Misto Game; sadece çocuklar değil, yetişkinler tarafından da severek oynanacak.

Misto Game, zihinsel becerileri artırıyor

Misto Game, klasik bir labirent çözme oyununun ötesinde, her seviyede yeni ve karmaşık problemlerle oyuncuların zihinsel becerilerini keskinleştiriyor. Çoklu zeka gelişimine katkı sağlayan Misto Game, hızlı düşünme ve stratejik karar verme yetisini artırıyor. Pedagojik açıdan da desteklenerek geliştirilen Misto Game, Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Flemenkçe dil seçeneğiyle App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor.

Eğlence 44 bölümüyle Misto Game’de

Oyunun kahramanı sevimli canavar Misto, labirent oyununda platformlar üzerinde yürüyerek ve engelleri aşarak tüm peynirleri yiyor. Misto, peynir yemeyi tamamladığında çıkış kapısını açarak bir sonraki bölüme geçiş yapıyor. Şimdilik 44 bölümden oluşan Misto Game, tek parmakla oynama özelliği ile her an rahatlıkla oynanabiliyor. Ekranın herhangi bir yerine dokunularak Misto’nun platformlar arasında geçişi sağlanabiliyor. Tüm IOS ve Android cihazlarda oynanabilen oyunun görüntü kalitesi ve sesleri cihazların ayarlarına uygun olarak otomatik gerçekleşiyor. Her ay eklenecek üç yeni seviye ile peynir canavarlarının eğlencesi durmaksızın devam edecek.

Daha önce çocukların zeka gelişimini desteklemek adına okullarda Türk zeka ve strateji oyunu Mangala turnuvası düzenleyen Muratbey, oyunun çocuklar arasında oynanmasının artırılmasını sağlamıştı.

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