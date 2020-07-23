Nadir Pokemon kartı kendi satış rekorunu kırdı.

Çok nadir bir Pokemon oyun kartı geçtiğimiz günlerde 200,000 dolardan daha yüksek bir meblağa satıldı.

Dünyada sadece 39 tane üretilmiş ve 10 tane kalan “Pikachu Illustrator” kartı tabii ki de Japon menşeli. Kart, satış fiyatıyla yine aynı isimdeki bir başka Pokemon kartına ait olan fiyat rekorunu kırdı. Rekorun eski sahibi aynı kartın bir başka örneğiydi ve geçtiğimiz ekim ayında açık artırmayla 195,000 dolara satılmıştı. Bu kart ise 233,000 dolarlık değeriyle rekorun yeni sahibi.

Bu kartı bu kadar özel yapan şey ise geçmişte parayla satın alınabilen bir kart olmaması. Bu kart, CoroCoro Comic etkinliklerinde illüstrasyon yarışmasının kazananlarına ödül olarak verilmek üzere özel olarak tasarlanmıştı. Kartları çok özel yapan diğer bir şey ise kartın üstündeki çizimi orijinal Pikachu’nun yaratıcısı ve illüstratörü Atsuko Nishida’nın yapmış olması.

233,000 dolarlık alışveriş ZenPlus üzerinden gerçekleşti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre alım işlemi sitenin Pokemonmania dükkanından yapıldı.

Satılan kart ise “Professional Sports Authenticator Mint 9” değerlendirmesine sahipti. Yani kartın tek kusuru fazla kusursuz ve mükemmel olmasıydı diyebiliriz.

Pokemonmania dükkanındaki bir diğer ürün ise “Pokemon Card Secret Super Battle No.1 Trainer No.2 Trainer No.3 Trainer”. Bu üç kart için istenen fiyat ise 203,751 dolar.