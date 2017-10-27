Naruto Online artık Türkiye’de!

Tüm dünyada yüz milyonlarca hayranı olan ünlü anime ve manganın tek resmi RPG browser oyunu Naruto™ Online, tamamen Türkçe içeriği ve ülkemize özel bir sunucuyla bugün oyunseverlerle buluştu.

Oasis Games, yaptığı bir açıklamayla ülkemizde geniş hayran kitlesine sahip Japonların ünlü manga ve anime kahramanı Naruto’nun tek resmi RPG browser oyunu Naruto™ Online’ın bu sabah 10 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Artık animeden ve mangadan aşina olduğunuz meşhur 7. Takım’ın üyeleri Dokuz Kuyruklu Şeytan Tilki’yi ruhunda barındıran Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha ve Sakura Haruno ile birlikte Kakashi-sensei’nin himayesinde ninja eğitiminize başlayabilir, orijinal hikâyede yaşanan maceraları onlarla yan yana yaşayabilirsiniz.

Oasis Games Pazarlama Müdürü Cihan Ağagişi konuyla ilgili düşüncelerini, “Uzun bir süredir Naruto’yu Türk oyuncularıyla buluşturmak için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Naruto’nun lisanslı tek RPG browser oyununu, Türk anime ve mangaseverlerle buluşturmaktan ötürü son derece mutlu ve heyecanlıyız. Umuyorum ki Naruto hayranları oyunu oynarlarken, birlikte gülüp ağladıkları karakterlerle yan yana olmaktan keyif alacaklar,” sözleriyle dile getirdi.

Naruto™ Online’da bir yandan toprak, su, ateş, rüzgâr ve yıldırım elementlerinden birinde ustalık kazanmak için uğraşacak, diğer yandan tek başınıza ya da arkadaşlarınızla maceralara atılacaksınız. Bu esnada üstesinden gelmeniz gereken görevler sizi sadece 7. Takım üyeleriyle değil, Rock Lee, Ino Yamanaka, Neji Hyuga, Shikamaru Nara gibi akademinin diğer ünlü öğrencileri, Gaara gibi farklı köylerin efsanevi savaşçıları, Naruto evreninin en güçlü karakterlerini barındıran dışlanmış Akatsuki üyeleri veya efsanevi üç Sannin’den biri olan Orochimaru ve yandaşları gibi isimlerle de karşı karşıya getirecek.

Türk oyuncular başlangıçta Naruto ve Naruto Shippuuden hikâyelerini temel alan 8 bölümü oynayabiliyorlar. Mangaya ve animeye sadık kalmak konusunda oldukça özen gösteren yapımcılar, oyunun seslendirmelerini animeyi seslendiren sanatçılara yaptırmış.

Bandai Namco ve Tencent iş birliğiyle geliştirilen ve 2016’da Facebook tarafından yılın en iyi web oyunu seçilen Naruto™ Online’ı, tarayıcınız üzerinden internete bağlı herhangi bir bilgisayarla Oasis Games portalı veya Facebook’tan oynayabilirsiniz.

Oyunla ilgili güncel haberler ve etkinlikler için aşağıdaki sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın:

Resmi Web Sitesi:

http://naruto.oasgames.com/tr/

Resmi Forumlar:

https://forum-narutotr.oasgames.com

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