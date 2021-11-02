Netflix Games ile tanışma vakti!

Netflix, oyun dünyasına giriş yapıyor! İşte karşınızda Netflix Games!

Netflix, yeni oyun kütüphanesi ile fiziksel oyunlardan akıl oyunlarına ve hatta Squid Games yani kalamar oyunlarına kadar çok çeşitli oyun içerikleriyle üyelerinin hayatına yeni bir eğlence katmaya hazırlanıyor. Buna göre, Netflix oyunlarını oynamak için tek ihtiyacınız olan şey bir Netflix üyeliği. Reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar olmayacak.

Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Olur da cihaz sınırını aşarlarsa Netflix’ten bir uyarı gelecek, böylece gerekirse yeni bir cihazda oynayabilmek için, kullanılmayan cihazlardaki oturumunuzu kapatabilecek veya bu cihazları Netflix.com adresi üzerinden uzaktan devre dışı bırakabileceksiniz.

Bugünden itibaren, dünyanın her yerindeki Netflix üyeleri bu beş mobil oyunu Android cihazlarda oynayabilecekler:

-Stranger Things 1984

-Stranger Things 3: The Game

-Shooting Hoops

-Card Blast

-Teeter Up

Netflix Oyun Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Verdu’nun hazırladığı blog yazısında detaylara ulaşabilirsiniz.