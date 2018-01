Neverwinter’a Swords of Chult güncellemesi geliyor.

Swords of Cult güncellemesi Xbox One ve PlayStation 4’e yeni savaş yöntemleri getiriyor.

Bugün önde gelen ücretsiz MMORPG yayıncısı Perfect World Europe ve Cryptic Studios, Swords of Chult güncellemesinin Xbox One ve PlayStation®4’da yayında olduğunu duyurdu. Ücretsiz MMORPG’nin Forgotten Realms’te geçen bu güncellemesi, Port Nyanzaru’da bir dinamik bir endgame Skirmish’in yanı sıra PvP, inventory yönetimi ve tüm oyuncular için refinement sistemi düzeltmeleri getiriyor.

Swords of Chult güncellemesi, Tomb of Annihilation’ın içeriğini genişleterek, Port Nyanzaru’ya ormanın birçok tehdidini getiriyor. Her oynanışta değişen “The Merchant Prince’s Folly” Skirmish’inde, şehrin vahşilerin eline geçmemesi için endgame oyuncular, dinozorlara, Acererak’ın undead hizmetkarlarına karşı savaşıyor. Tamamı yeni hediyeler sunan, elden geçirilmiş PvP deneyimi ile tüm seviyelerden maceracılar, Neverwinter’ın rekabetçi yanını deneyimleyebilir. İşte Swords of Chult Güncellemesi ile gelen PvP mekaniği değişiklikleri ve diğer özellikler.

“The Merchant Prince’s Folly” Skirmish’i

Port Nyanzaru, zenginlikler ve onları isteyen düşmanlarla doludur. Endgame maceracılar için tamamen yeni, dinamik beş-oyunculu Skirmish’te, şehir ve sakinlerinin savunulması gerekiyor. Ödüller için şehri kurtarın!

PvP Güncellemeleri

Bu güncellemede, Tenacity stat’i değiştiriliyor, PvP item’ları artık etkinlikle daha fazla ölçekleniyor, armor penetration’da ek değişiklikler yapıldı ve control effect’leri artık azalan dönüşlere sahip. Swords of Chult ayrıca, yeni bir dizi PvP teçhizatı, kalıcı bir Solo PvP ve daha fazlasını takdim ediyor.

Inventory Yönetimi Güncellemeleri

Item yönetimini geliştirmek için, oyuncuların tüm item’ları dizebilmesini, tanımlayabilmesini, tüm treasure’larını satabilmesini ve diğer görüntü seçeneklerini ayarlayabilmesini sağlayan, yeni sıralama seçenekleri arayüze eklendi.

Refinement Sistemi Değişiklikleri

Maceracılar, item’ları RP’ye toptan dönüştürmenin yanı sıra, eskisi gibi onları aşamalı olarak yönetmeyi sağlayan, daha geliştirilmiş refinement deneyimini de dört gözle bekleyebilirler.

Alt Karakterler için Campaign Progression

Birden çok karakteri olan hevesli oyuncuların artık, birkaç endgame campaign için Signet of Patronage oluşturma seçeneği var. Bu alt karakterlere, desteklenen campaign’lerde çok daha hızlı ilerlemeleri için uygulanabilir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…