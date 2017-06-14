Nintendo hızını alamadı, bir Metroid oyunu daha geliyor!

Metroid Prime 4’ü Switch’e çıkaracağını duyurmasının ardından Nintendo, Metroid fanlarını sevindirerek bir oyunu daha açıkladı: Metroid: Samus Returns.
Metroid: Samus Returns, Nintendo 3DS için çıkacak bir sidescrolling oyunu. Yeni Metroid oyunu 15 Eylül tarihinde çıkışını yapacak.
Yayında açıklanan bazı detaylar ise:
– Serbest nişan mekaniği. Samus’un kolunu 360 derece döndürebileceğiz
– Yakın dövüş bir karşı atak mekaniği ile X tuşuna basarak karşı atak yapabileceğiz
– Giysi geliştirmelerine ek olarak “Aeion abilities” adında yetenekler
– Orjinal oyundaki gibi Metroid’leri avlamanıza yarayacak Metroid dedektörü
– Harita işaretlemeyi kullanarak dönmek istediğimiz bir yeri unutmayacağız
– “Son kayıt” veya “Son checkpoint”e dönme imkanı bulabileceğiz
– Oyunun bazı efektleri 3D
– Oyunda arenalar arası hızlı seyahat için “Teleport Stations” bulabileceğiz
– Metroidlere yakın atağı ne zaman yapabileceğimizi belirtecek ses efektleri bulunacak
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Onur Şaşmaz
2 days ago |
İki boyutlu metroid hayranları üç boyutlu olmayan bir metroid oyunu için yırtınıyorlardı. nintendo ya inat, metroid 2 nin remake i olan another metroid 2 remake oyununu programladılar. Fakat nintendo bu muhteşem oyunun indirme linkini telif hakkı bahanesiyle kapattırdı. Bu olaydan kısa süre sonra nintendo nun hem iki boyutlu hem de metroid 2 yi konu alan bir oyun yapması tesadüf değil. Umarım bu oyun tutar da seri ölmez. Ve citra 3ds emülatörünü kullanmanın vakti geldi sonunda. Keşke parayla alabilseydim yine de ah.