Nintendo kavisli Joy-Con’ların patentini aldı

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Biz Switch Lite’ı beklerken Nintendo da kavisli Joy-Con’un patantlerini almış gibi gözüküyor.

Oyun sektörünün günümüzdeki yerine ulaşmasında eşsiz katkıları olan, ilk olarak 1966 yılında “Ultra Hand” isminde bir oyuncak üreten Nintendo, ürettiği ürünün çok tutmasıyla beraber oyuncak sektörüne giriş yapmıştı hatırlanacağı üzere. Bandai ve Tomy adındaki büyük oyuncak şirketlerinin arkasında kalıp bu sektörden geri çekilmek zorunda kaldı ki bu bizim kazancımız oldu, bu çok net.

Nintendo şimdi ise Nintedo Switch modeline kavisli Joy-Con çıkarmak için patent aldı fakat uygulamaya geçip geçmeyeceğine, ne zaman piyasaya sürüleceğine dair net bir bilgi henüz yok. Kavisli Joy-Con oynanış adına etkide bulunmasa da kağıt üzerinde daha ergonomik bir yapıya sahip olacak. Bu konu hakkında görüşlerinizi ve yorumlarınızı sunmanız için Reddit linkini ve kavisli Joy-Con’ların patentinin fotoğrafını buraya bırakalım.

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Nintendo kavisli Joy-Con’ların patentini aldı https://t.co/o68mCFkiZb https://t.co/9GoNjJDUXE

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