Nintendo Labo: Vehicle Kit’in yeni özellikleri duyuruldu

Motorları çalıştırın… Nintendo Labo: Vehicle Kit çıkışına sadece iki hafta kaldı!

Nintendo Switch’e 14 Eylül’de çıkacak Nintendo Labo Toy-Con 03: Vehicle Kit için yeni Nintendo Labo kiti hakkında daha ayrıntılı bilgi veren bir video yayınladı. Nintendo Labo Toy-Con 03: Vehicle Kit tanıtım videosu’nu buradan izleyebilirsiniz:

Diğer Nintendo Labo kitlerine benzer şekilde, videoda sunulan aşağıdaki özelliklerin yanı sıra hayranların Araba, Denizaltı ve Uçak da dahil olmak üzere oluşturmaları için birkaç eğlenceli kreasyon bulunuyor:

-İçerisinde bulunan macera oyunlarından biri olan ve piramitler, arkeolojik kazı alanı, karlı dağlar ve çok daha fazlasını içeren gizemli bir dünyayı keşfedebileceğiniz Adventure mode’a daha yakından bakın. Oyuncular Toy-Con anahtarını kullanarak araba, uçak ve denizaltı ile dünyanın en derin ve en yüksek yerlerini keşfedebilirler. İlgi çekici karakterlerle etkileşime geçin, tek başınıza ya da arkadaşlarınızla birlikte çeşitli görevleri tamamlayın.

Her aracın farklı kontrolleri ve özel hareketleri vardır. Oyuncular, denizaltından kanca fırlatıp, havada takla atabilir ve füzeleri uçakla vurabilirler, tekerlekleri kullanarak bıçak veya bomba saldırısı yapabilirler… ve çok daha fazlası.

-Farklı oyunlar çeşitli eğlenceli deneyimler sunar. Rallide, oyuncular hedefe doğru yarışırken kontrol noktalarından geçerler; Circuit, oyuncuların rakiplerine yumruk savurduğu bir yarış oyunudur; Slot Car, Toy-Con pedalı ile kontrol edilen klasik bir oyundur ve Battle’da yarışçılar diğer oyuncularla birlikte bire bir otomativ dövüşüne katılabilir.

-Paint Studio, oyuncunun oyun içi araçlarının yanı sıra sürücüyü kişiselleştirmesi için Toy-Con Sprey Can’ı kullanır, boyayı karıştırırken içerideki “topu” hissetmek ve duymak için hafifçe sallayın.

-Vehicle Kit’e özel Nintendo Labo için yeni bir özellik olan Özel Kontroller, oyuncuların oyun için kendi kontrolörlerini ev eşyalarıyla yapmalarını sağlar. Uçağı yönlendirmek için bir süpürge sürmek ister misiniz? Avuç içi modda oynarken özelleştirilmiş bir ekran koruyucusuna kontrol düğmeleri çizmeye ne dersiniz? Benzersiz Toy-Con tasarımları oluşturmaya başlamak için harika bir yol.

-Toy-Con Araba ve Pedal ile lansmandan sonra bir güncelleme indirerek oyuncular Mario Kart 8 Deluxe’te arkadaşlarına karşı yarışabilecekler. Buradan göz atabilirsiniz:

Resmi Nintendo Labo YouTube kanalına abone olmak için: https://www.youtube.com/NintendoLaboUK

Nintendo Labo: Vehicle Kit hakkında daha fazla bilgi için websitesini ziyaret edin: https://www.nintendo.co.uk/

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