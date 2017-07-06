Nintendo Switch Online uygulaması duyuruldu!

Gönderen - - Genel, Haber , , ,
0

Nintendo Switch Online telefon uygulaması bugün Nintendo Direct’te Splatoon 2’nin mobil eklentisi SplatNet 2 ile birlikte duyuruldu!

Tahmin ettiğiniz gibi Nintendo Switch Online oyuncu profillerine bağlanan bir telefon uygulaması. 21 Temmuz’da çıkacak olan Splatoon 2’nin mobil eklentisi SplatNet 2’de bu uygulamanın bir parçası olacak. Oyuncular bu eklenti sayesinde hem geçmiş maçlarını ve istatistiklerini görebilecek hem de yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilecekler.

21 Temmuz’da Android ve iOS’ta yerini alacak olan Nintendo Switch Online ise takım oluşturup oyun kurmada kullanılabilecek. Ayrıca oyun davetlerini kabul edebilecekleri gibi 3. parti programların yardımı ile sesli konuşmadan da yararlanabilecekler.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Mini Tekken oyunlarının en iyisi Tekken Bowl Tekken 7’de! https://t.co/9vDZatrkup https://t.co/PK8oxx1Mwo
PS3’ten sonra PS4 oyunları da artık PlayStation Now’da mevcut! https://t.co/QQFgmQDnUG https://t.co/mZM5d3T6Tp

Flickr