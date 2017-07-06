Nintendo Switch Online uygulaması duyuruldu!

Nintendo Switch Online telefon uygulaması bugün Nintendo Direct’te Splatoon 2’nin mobil eklentisi SplatNet 2 ile birlikte duyuruldu!

Tahmin ettiğiniz gibi Nintendo Switch Online oyuncu profillerine bağlanan bir telefon uygulaması. 21 Temmuz’da çıkacak olan Splatoon 2’nin mobil eklentisi SplatNet 2’de bu uygulamanın bir parçası olacak. Oyuncular bu eklenti sayesinde hem geçmiş maçlarını ve istatistiklerini görebilecek hem de yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilecekler.

21 Temmuz’da Android ve iOS’ta yerini alacak olan Nintendo Switch Online ise takım oluşturup oyun kurmada kullanılabilecek. Ayrıca oyun davetlerini kabul edebilecekleri gibi 3. parti programların yardımı ile sesli konuşmadan da yararlanabilecekler.

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