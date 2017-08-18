Okurlarımızdan LEVEL DVD blog’u!

Önce LEVEL CD, sonra da LEVEL DVD bildiğiniz gibi optik medyaların giderek azalan pratikliğine yenik düştü ve geçtiğimiz yıl içeriğimizden çıkartmak zorunda kaldık.

Zaman içinde demosu çıkan oyunların sayısı bir elin parmaklarıyla gösterilebilecek seviyeye inse de, 4K videoların artan boyutları DVD’leri işe yaramaz kılsa da anılar elbette yerine duruyor.

O disklerin nasıl sevgiyle hazırlandığının, bir zamanlar bizleri nasıl günlerce oyaladığının bilincinde olan okurumuz Melih Küskü de kendi kişisel arşivinde bulunan DVD’lerimizin içeriğini incelediği bir Tumblr sayfasını hayata geçirmiş, bizleri de çok mutlu etti.

Unutulmaz Beneath the Ground, artık unuttuğumuzu sandığımız ancak vaktiyle günlerimizi yiyen oyunlar, “vay be” dedirten oyunların ekran görüntüleri ve zamanın bir köşesine sıkışıp kalmış anılar.

Hepsi ve devamı için sizlere aşağıdaki Tumblr sayfasını ziyaret etmenizi öneriyoruz.

https://levelcd.tumblr.com/

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