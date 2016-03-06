Squad Türkiye resmi sunucusu açıldı!

Battlefield 2 ve ArmA 2 isimli oyunlar için geliştirdikleri Project Reality moduyla milyonların gönlünde taht kuran ekibin yeni oyunu Squad’ın Türkiye’de hizmet veren topluluğu Squad Türkiye resmi sunucusunu açtı.
Sesli iletişimin en büyük etken olduğu oyunda diğer oyuncularla türkçe iletişime geçip anlık taktik kararları alıp uygulayabilirsiniz.
Ping ve lag sorunu yaşamadan Türk oyuncularla birlikte mücadelenize Resmi Türkiye sunucusunda devam edebilirsiniz.
Ayrıca ilerleyen süreçte oyuna resmi Türkçe dil desteğininde ekleneceğinin de müjdesini verebiliriz.
Resmi Sunucu Bilgileri
[TR] Squad Turkish Communiy Server 7/24 – www.squadturkiye.com
IP: 176.9.63.241:7787
Basın bülteninden derlenmiştir.
1 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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erinogus
1 day ago |
abi oyun içinden sunucu aratılıyor mu ? yoksa bulmak mı gerek?