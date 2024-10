Amazon’un MMO’su Throne and Liberty, anlık 55 bin oyuncuya yaklaştı!

Son yirmi senemiz -hatta bazılarımız için bu süre daha da eskiye, Ultima Online zamanlarına gidiyor- MMO’larla geçti denilebilir. World of Warcraft’ın en şaşalı günlerine, düşüşüne, yeniden yükselişine ve War Within ile yeniden tavana vurmasına hep beraber şahit olduk. Sürekli onu tahtından indirecek o muhteşem oyunu bekledik. Star Wars Galaxies vardı, rezil ettiler. Guild Wars ikilisi daima çıtanın üstündeydi ama yapamadı, SWTOR yapamadı, uzak doğulular da yapamadı. Üstelik bunların bazıları (New World gibi) muhteşem bir başlangıç yapsa da arkasındaki rüzgar kısa sürede sönüverdi.

Haliyle aramızdan birisi çıkıp “yıl oldu 2024, ne MMO’su?” dese kendisine pek çok destekçi bulur, toplanıp çay içmeye giderler. Amazon gibi kaliteli MMO çıkartmak konusunda kendisini kanıtlamış ancak sürdürülebilirlik konusunda henüz o düzeyde olmayan bir firmadan gelen, üstelik erken erişim fiyatı da 40$ olan Throne and Liberty konusunda ise açık konuşalım, çok fazla umudumuz yoktu.

Rakamlar ise şimdiye kadar bunun tersini söylüyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında Güney Kore ve Güney Doğu Asya’da erken erişim periyodunda olan oyun, bu taraflarda erişilebilir olmasından kısa süre sonra anlık 54.500 oyuncuyu geride bıraktı.

Yine de Amazon için işler bütünüyle toz pembe sayılmaz zira kullanıc yorumlarının şimdilik sadece %64’ü olumlu. Hatırlatalım, erken erişim fiyatı 40$ olsa da oyun piyasaya çıktığında free to play olacak.