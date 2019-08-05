Optik anahtarlı Razer Viper tanıtıldı

Razer, profesyonellerle işbirliği yapılarak tasarlanan ve yeni Razer optik anahtarları içeren hafif oyun faresi Razer Viper’ı tanıttı.

Razer’ın 5G Optik Sensörünü barındıran ve Razer Speedflex Kablo ile rahatsızlık hissini en aza indiren Razer Viper, rekabetçi oyuncuların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Yeni Optik fare anahtarları ile farklı bir spor

Viper, Razer’ın yeni Optik Fare Anahtarları’na sahip olan ilk Razer faresi. Bu anahtarlar geleneksel mekanik fare anahtarlarının tepki hızını üçe katlıyor ve şimdiye kadar üretilmiş en hızlı anahtar olma özelliğini taşıyor.

Razer’ın Optik Anahtarları sinyal göndermek için fiziksel temasa gerek duymuyor. Viper’ın Optik Fare Anahtarları -her anahtarın 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olmasıyla- rekabetçi maçların zorluğuna dayanacak şekilde üretilirken, oyuncuların talep ettiği hızı ve hassasiyeti de aynı anda sağlamayı başarıyor.

Profesyoneller tarafından sahada test edildi

Esports fareleri için çıtayı yükselten Razer Viper, dünyanın en iyi sporcularından bazıları tarafından sahada test edildi. MIBR CS: GO efsanesi Epitácio “TACO” de Melo, geçen yılki turnuva maçlarında Razer Viper’in prototipini kullandı.

MIBR’den TACO, “Razer Viper”ı görür görmez aşık oldum, çünkü şekli mükemmeldi,” dedi ve ekledi “Optik anahtarların tıklaması daha yumuşak ve daha hızlı hissediyor ve kablonun esnekliği CS: GO için harika bir özellik.”

Sert vuruş performansı için hafiflik

Sadece 69 gram olan Viper, Razer’ın şimdiye kadar ürettiği en hafif kablolu fare ve yeni Speedflex Kablosuna sahip. Bu sayede yüzeyde yaşanan istenmeyen takılmalar son derece azaltılmış.

Peki hangi sensör kullanılıyor? Razer Viper, 16.000 DPI doğal çözünürlük,% 99.4 çözünürlük doğruluk ile 50G hız / 450 IPS izleme özelliğine sahip olan Razer’ın 5G Optik Sensörü etrafında geliştirilmiş.

Üst düzey kişiselleştirme

Razer Viper, Razer’ın dünyanın en iyi sporcularının bir kısmı ile devam eden işbirliğinin ürünü ve rekabetçi oyunlar için herhangi bir turnuvada rekabetçi olarak kullanılacak standartta özelliklere sahip.

Mesela DPI ayarları, Razer Synapse 3 yazılımı üzerinden ayarlanabilir, Viper’ın yerleşik DPI depolaması kullanılarak depolanabilir ve böylece kullanıcıların nerede olursa olsun kişisel ayarlarına anında erişebilmelerini sağlar. Viper, makrolara ve ikincil fonksiyonlara göre kişiselleştirilebilen ve programlanabilir düğmelere sahip. Bu da kullanıcıların kritik işlemlere hızlı ve kolay erişimini sağlıyor.

Razer’ın çevre birimleri iş biriminin kıdemli başkan yardımcısı Alvin Cheung, “Razer Viper, Team Razer’ın en iyi sporcuları ile işbirliği içinde tasarlandı” diyor ve ekliyor “Optik Fare Anahtarları ve Razer’in pazar lideri 5G sensörünü çok yönlü, hafif bir farede bulunduran Viper, günümüzün rekabetçi oyunlarının herhangi birinde başarılı olmak için gereken yüksek performanslı hassasiyeti ve kontrol hissini sunuyor.”

Razer Viper hakkında daha fazla bilgi için: www.razer.com/gaming-mice/razer-viper

RAZER VIPER

-Ultra hızlı tepki için Razer ™ Optik Fare Anahtarları

-Razer ™ 5G Optik Sensör, 16.000 DPI

-Saniyede 450 İnç (IPS) hız / 50 G hızlanma

-Hızlı, kontrollü kaydırmalar için hafif tasarım (69 gram)

-Minimum sürükleme ve yumuşak kontrol için Razer ™ Speedflex Kablosu

-Gittiğiniz her yerde kişiselleştirilmiş ayarlar için yerleşik DPI depolama

-Gelişmiş kişiselleştirme için sekiz programlanabilir düğme

FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ

79.99 $/ 89.99 €

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