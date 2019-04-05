Optoma’dan 4K – HDR destekli projektör: HD29H

4K projektörde dünyanın en çok satan lider markası Optoma, oyuncular ve ev sineması için özel geliştirdiği en düşük gecikme süresine sahip 4K-HDR destekli projektörü HD29H’yi Türkiye’de satışa çıkarıyor.

Sadece 8,4 ms’lik bir gecikme süresi ve 1080p 120Hz’lik bir sinyali kabul etme yeteneğine sahip kompakt projektör HD29H, yüksek aydınlatma ve yenileme hızının yanı sıra sunduğu yüksek kontrastla da oyuncuların çok daha fazla ayrıntı ve doku görmesini sağlıyor. Ayrıca, projektörün 4K-HDR görüntü özelliği film izlemek, canlı spor ve TV şovlarını takip etmek için de harika bir deneyim sunuyor.

Kullanışlı ve kurulumu kolay olan HD29H, sahip olduğu iki HDMI 2.0 girişiyle dizüstü bilgisayara, PC’ye, Blu-ray oynatıcısına, medya aktarıcısına veya oyun konsoluna kolaylıkla bağlanabiliyor ve bu ortamlar arasında tek tuşla geçiş yapılabiliyor. Projektör ayrıca; oyun oynamak, video akışı yapmak ve büyük ekranda fotoğraf paylaşmak için Google Chromecast ™, Amazon Fire TV veya Apple TV ™ gibi bir HDMI donanım kilidini bağlayarak akıllı hale getirilebiliyor.

10W ses sağlayan entegre bir hoparlörle birlikte gelen projektör ekstra rahatlık sağlıyor. Küçük boyutlarına rağmen sahip olduğu yüksek ses kapasitesiyle sayesinde kullanılan alanı kolayca doldurabiliyor. Harici ses sistemlerine bağlantı sağlayan bir ses çıkışı da olan projektör, oyuncular ve ev sineması kullanıcıları için ideal bir kullanım sağlıyor.

2,5 kg’dan daha az ağırlığa sahip HD29H; oyun geceleri, spor etkinlikleri veya film festivalleri için kompakt çantasında kolaylıkla taşınabiliyor.

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