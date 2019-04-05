Optoma’dan 4K – HDR destekli projektör: HD29H

Gönderen - - Genel, Haber , , ,
0

4K projektörde dünyanın en çok satan lider markası Optoma, oyuncular ve ev sineması için özel geliştirdiği en düşük gecikme süresine sahip 4K-HDR destekli projektörü HD29H’yi Türkiye’de satışa çıkarıyor.

Sadece 8,4 ms’lik bir gecikme süresi ve 1080p 120Hz’lik bir sinyali kabul etme yeteneğine sahip kompakt projektör HD29H, yüksek aydınlatma ve yenileme hızının yanı sıra sunduğu yüksek kontrastla da oyuncuların çok daha fazla ayrıntı ve doku görmesini sağlıyor. Ayrıca, projektörün 4K-HDR görüntü özelliği film izlemek, canlı spor ve TV şovlarını takip etmek için de harika bir deneyim sunuyor.

Kullanışlı ve kurulumu kolay olan HD29H, sahip olduğu iki HDMI 2.0 girişiyle dizüstü bilgisayara, PC’ye, Blu-ray oynatıcısına, medya aktarıcısına veya oyun konsoluna kolaylıkla bağlanabiliyor ve bu ortamlar arasında tek tuşla geçiş yapılabiliyor. Projektör ayrıca; oyun oynamak, video akışı yapmak ve büyük ekranda fotoğraf paylaşmak için Google Chromecast ™, Amazon Fire TV veya Apple TV ™ gibi bir HDMI donanım kilidini bağlayarak akıllı hale getirilebiliyor.

10W ses sağlayan entegre bir hoparlörle birlikte gelen projektör ekstra rahatlık sağlıyor. Küçük boyutlarına rağmen sahip olduğu yüksek ses kapasitesiyle sayesinde kullanılan alanı kolayca doldurabiliyor. Harici ses sistemlerine bağlantı sağlayan bir ses çıkışı da olan projektör, oyuncular ve ev sineması kullanıcıları için ideal bir kullanım sağlıyor.

2,5 kg’dan daha az ağırlığa sahip HD29H; oyun geceleri, spor etkinlikleri veya film festivalleri için kompakt çantasında kolaylıkla taşınabiliyor.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Dünyada ilk 10'a giren Türkiye'nin espor platformu TSL, nisan boyunca %40 indirimli https://t.co/2zxkBUSBSF https://t.co/ajRJWuA3PF
XPG GAMMIX D30 DDR4 RAM satışa sunuldu https://t.co/rfWeAET8PN https://t.co/jrHICgXlpt

Flickr