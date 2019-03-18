Optoma’dan ultra kompakt projektör: LV130

İş, eğitim, profesyonel ses-video, oyun, ev eğlencesi gibi alanlarda projeksiyon ve ses ürünleriyle dikkat çeken Optoma, kablosuz kullanım avantajı sunan pilli cep LED projektörü LV130’u Türkiye’de satışa çıkarıyor.

Hareket halindeyken kullanılmak üzere tasarlanan bu küçük projektör etkileyici 80 inçlik bir görüntü sunabiliyor ve çok küçük boyutlarda olması sayesinde bir sırt çantasına kolayca sığabiliyor. Türkiye’de 1.870 TL + KDV fiyatıyla satışa sunulan Optoma LV130, 420 gr ağırlık, hızlı ve kolay kurulum, anında açma / kapama özelliği ve minik kasalı entegre bir hoparlöre sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Tek bir şarjla 4,5 saate kadar kablosuz projeksiyon sağlayan ürünün bataryası bir mobil cihazı şarj etmek için de kullanılabiliyor.

Optoma ev, iş ve eğitim alanlarında çokça tercih edilen DLP teknolojili, yüksek LED aydınlatma oranına sahip ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor. Türkiye’de de pek çok cihazını satışa çıkaran şirket son olarak uygun fiyatlı kompakt projektörü LV130’u pazara sunuyor.

Optoma’nın DLP teknolojisiyle geliştirdiği LV130, MHL’yi destekleyen bir HDMI bağlantı noktasıyla kolay bir kurulum sağlıyor. Bu sayede dizüstü bilgisayarlara, mobil cihazlara ve oyun konsollarına bağlanabiliyor. Projektörde bulunan USB bağlantı noktası Google Chromecast’i veya Amazon Fire içeriğini görüntülemek için kullanılabiliyor ve projektörün dahili hoparlörü sınırlı bir alanda makul bir ses çıktısı sunuyor. LV130’un LED ışık kaynağı, 100.000: 1 kontrast oranıyla derin görüntü seviyeleri verirken 30.000 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Sadece 400g ağırlığında olan bu ultra taşınabilir projektör, bir spor yayını, film gecesi veya oyun oturumu için küçük taşıma çantasıyla her yere götürülebiliyor.

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