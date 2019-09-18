Overwatch’ın Yeni Etkinliği Çok Özel Hediyelerle Geliyor

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Efsanevi kostüm Brick Bastion, 6 oyuncu simgesi ve 5 yeni sprey sizleri bekliyor

Overwatch’ın yeni sınırlı süreli etkinliği “Bastion’s Brick Challenge”da meraklı bir robot ünitesiyle dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? Oyuncular 17-30 Eylül tarihleri arasında beş sprey, altı oyuncu simgesi ve efsanevi Brick Bastion kostümüne sahip olabilecek.

OYNADIKÇA KAZANIN!

Hızlı Oyun (Quick Play), Rekabetçi Oyun (Competitive Play) veya Arcade modlarında kazandığınız maçlar sayesinde yeni bir oyuncu simgesi, spreyler ve yepyeni efsanevi (legendary) bir kostüm olan Brick Bastion’a sahip olabilirsiniz! Oynarken kazanabileceğiniz ödüller şu şekilde sıralanıyor:

3 maç kazanana | 2 oyuncu simgesi
6 maç kazanana | 2 yeni sprey
9 maç kazanana | Yeni efsanevi kostüm: Brick Bastion

İZLEDİKÇE KAZANIN!

Bitmedi! Daha fazla Bastion kozmetik içeriği kazanmak için tek yapmanız gereken Twitch yayıncılarının maç yayınlarını takip etmek. 30 Eylül’den itibaren Twitch üzerinden yepyeni Bastion spreyleri kazanabilirsiniz. Kazanabileceğiniz ödüller şu şekilde:

2 saat yayın izleyene | 1 yeni sprey
4 saat yayın izleyene | 2 yeni oyuncu simgesi
6 saat yayın izleyene | 2 yeni oyuncu simgesi, 2 yeni sprey

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