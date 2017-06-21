Overwatch’ın yeni haritası Horizon Lunar Colony çıktı!

Overwatch şuan gerçekten ihtiyacı olan bir Point A/B Assault haritasına sonunda kavuştu. Harita Winston’ın ana vatanı Horizon Lunar Colony.
Atmosferi ay olan yeni harita ile birlikte McCree, Reaper ve Roadhog’a da değişiklikler geldi. McCree’nin ulti dolumu hızlanırken, Reaper’ın katletmede düşürdüğü can küreleri silindi yerine ise Reaper’a verdiği hasarın %20’si olarak can kazanma eklendi, Roadhog’un ise atak hızı artarken verdiği hasar azaltıldı ayrıca kafa hitbox’ı da küçültüldü.
Harita hakkında konuşup başınızı şişirmek yerine sizi tanıtımla baş başa bırakıyorum: