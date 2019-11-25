Bugün Atlanta’daki Brawlhalla Dünya Şampiyonasında, Ubisoft, oyuncuları Valhalla salonlarında zafer mücadelesine götüren destansı bir oynaması ücretsiz platform dövüş oyunu olan Brawlhalla’nın 2020’de mobil cihazlara; iPhone ve iPad için App Store’da ve Android cihazlar için Google Play’de çıkacağını duyurdu. Oyuncular, Brawlhalla web sitesinde, mobilde ilk oynayanlardan biri olma şansı için kaydolabilirler: Brawlhalla.com/mobile 47’den fazla benzersiz Efsaneden birini seçen oyuncular, tek oyunculu ve ortak oyunculu modlarının yanı sıra çevrimiçi ve yerel yarışmalara da katılabilir. Bu Efsanelere ek olarak, oyuncular Hellboy ve Adventure Time’daki Finn ve Jake gibi ünlü karakterlerle de oynayabilir.

Mobil Brawlhalla oyuncuları oyun çıktığında, desteklenen tüm platformlarla birlikte oynayabilecekler: Nintendo Switch ™ sistemi, PlayStation®4, Xbox One X ve Windows PC de dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi.

Brawlhalla hakkında daha fazla bilgi için, lütfen brawlhalla.com adresini ziyaret et.

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