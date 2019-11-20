Oyun bilgisayarları hakkınızda hatırlamanız gereken 5 önemli detay

Söz konusu video oyunları olunca, bilgisayarları ayrı bir kategoride değerlendirmek gerekiyor. Oyun bilgisayarlarını sadece oyunları çalıştıran cihazlar olarak değerlendirmek yerine onları oyun severlerin oyun deneyimlerini zenginleştiren platformlar olarak düşünmelisiniz. Peki, başarılı bir oyun bilgisayarı hangi özellikleriyle öne çıkmalı?

Bir oyun bilgisayarı almaya karar verdiğinizde, sıradan bir bilgisayarın ötesinde, hem görsel hem işitsel duyularınıza hitap edecek ve güçlü donanım özellikleriyle de oyunları sorunsuzca çalıştıracak bir cihaz seçmeniz önemli.

Oyun severler, oyun bilgisayarı seçerken daha çok işlemcinin gücüne ve ekran kartı modeline odaklanmaya eğilimlidir. Ancak, bu noktada gözden kaçan püf noktalarından biri RAM miktarı ve sabit disk teknolojisidir.

RAM miktarını bir bilgisayarın bileşenleri arasında akan bilgi nehrinin ortasına yerleştirilmiş dar boğaz veya şişe ağızı gibi düşünmelisiniz. Bilgisayarın işlemcisi ve ekran kartı ne kadar güçlü olsa da o verileri işleyecek olan RAM yetersiz kalırsa, oyun bilgisayarı istediğiniz hızda çalışmayacaktır. O nedenle oyun bilgisayarı seçiminde veya bir oyun bilgisayarı inşa etmek istediğinizde RAM miktarının önemini göz ardı etmek yerine mümkün olan en yüksek RAM miktarıyla cihazınızı çalıştırmak doğru karar olacaktır.

Sabit dikler ise klasik döner parçalı hareketli disklerin yerine flash teknolojisi ile geliştirilmiş SSD (Solid State Disk) olursa, cihazınızın oyunları çalıştırma hızına çok büyük bir katı yapacaktır.

Sesler oyunların ruhudur

Elbette çalıştırdığınız oyunlar, görsel etkileyiciliği kadar aynı zamanda yüksek kaliteli sesler sayesinde zengin bir atmosfer kazanır. Ses efektleri, müzikler, diyalog seslendirmeleri oyun severlerin, oyun deneyimlerini zenginleştiren çok güçlü bir etkiye sahiptir. Seslerini yeterince alamadığınız bir oyun, tüm seslerinden arındırılmış bir sinema filmi gibi, anlamsız kalacaktır. Dolayısıyla oyunlarınızın tadını güçlendirmek için yüksek kaliteli bir kulak üstü kulaklık tercih etmeniz de faydalı olur. Kulak üstü kulaklık hem dışardaki seslerin oyununuzun atmosferine karışmasını engellerken hem de ses efektlerini ve müzikleri daha kaliteli ve güçlü hissedebilmeniz için ideal ortamı sunar.

Kulak üstü kulaklık, kulağınızı rahatsız etmeyecek ergonomik bir yapıya da sahip olmalıdır. Fakat her kulaklığın her baş/kulak yapısına uyması da mümkün olmayabilir. Eğer kulaklığınızın ses kalitesinden ve teknolojisinden memnunsanız ama uzun saatler boyunca kulağınızda durması rahatsızlık veriyorsa, kulaklığınızın boyutlarına uygun farklı kulaklık süngerleri/kılıfları seçerek, cihazın konforunu artırmanız da mümkün olabilir. Farklı ihtiyaçlara uygun olarak hazırlanmış kumaş, deri, sünger materyallerden oluşan kulaklık kılıfları hem kulak üstü kulaklığınızın ömrünü uzatacaktır, hem de kulağınızın rahat etmesini sağlayacaktır.

Oyunlara hükmetmek için doğru mouse

Oyun severler için doğru Mouse seçimi de çok önemli bir detaydır. Hem bileğinizin sağlığı hem de oyunları daha hızlı, daha kolay, daha etkin şekilde kontrol edebilmek için uygun bir Gaming Mouse tercih etmenizi öneririz.

Gaming Mouse normal Mouse’ların aksine, oyundaki pek çok detaya doğrudan Mouse üzerindeki ek tuşlarla ulaşmanızı ve kontrol etmenizi kolaylaştırır.

Ayrıca daha yüksek çözünürlüklü hareket kabiliyeti sayesinde, ekrandaki imlecin ince detaylara hızlıca odaklanması mümkün olur.

Özellikle e-spor turnuvalarında yarışan oyuncular için Gaming Mouse, on binlerce kişilik bir stadyumda konsere çıkan ünlü bir rock starının gitar seçimi kadar önemlidir.

Çoğu zaman online oyunlarda da rakiplerinizden daha hızlı hareket etmek, daha isabetli atışlar yapmak, oyunu daha kolay kontrol ederek avantaj kazanmak için Gaming Mouse anahtar bir ol oynar.

Küçük detaylar yaşamı kolaylaştırır

Oyun bilgisayarı seçerken yukarıda anlattığımız önemli detayların yanında bazı küçük detaylar da kullanıcının yaşamını kolaylaştırarak oyun zevkini güçlendirir. Örneğin, günümüzde çoğu bilgisayarın havalandırma ızgarası sol tarafa açılır. Bu seçim, eskiden sağ tarafa açılan havalandırma kanalları nedeniyle elleri/parmakları yanan kullanıcıların şikayetiyle günümüz bilgisayar sekötürnde standart halini almış bir detaydır. Dolayısıyla, eğer sağ elini kullanıyorsanız sorun yok ama eğer azınlıktaki solak bireylerdenseniz, oyun oynadığınız uzun saatler sırasında elinize üfleyen sıcak hava bir süre sonra parmaklarınızın rahatsız olmasına hatta bazı durumlarda, özellikle tırnaklarınızın etinizle birleştiği hassas noktalarda küçük dereceli yanıklar oluşmasına neden olabilir. Bunu engellemek için havalandırma ızgarasından gelen sıcak havayı eli rahatsız etmeyecek şekilde cihazdan uzaklaştıran, yönünü değiştiren basit bir kanal aparatı kullanabilirsiniz ve oyunculuk hayatınızı çok güzelleştirebilirsiniz. Ya da doğaları gereği çok fazla ısınan oyun bilgisayarı için cihazın kendi soğutma imkanları dışında kaliteli bir soğutucu alt fan kullanarak cihazı destekleyebilirsiniz ve ömrünü uzatabilirsiniz.

Hepinize iyi oyunlar diliyoruz.