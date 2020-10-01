Oyun Çalışmaları alanını odağına alan “Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları” yayınlandı

Ülkemizde her on yılda büyük bir sıçrama ile yükselen dijital oyun dünyası, sadece kodlamadan ve programlamadan ibaret değil.

Dijital oyun dünyası, 90’lı yıllarda global anlamda etkisini büyük ölçüde göstermeye başlamış, 2010’lu yılların başından itibaren Türkiye’de de her anlamda kendisinden bahsettiren bir başlık olmuştur.

Bugün birçok Türk menşeli şirketin dünya çapında yaptığı üretimler söz konusuyken, global anlamda da muazzam bir oyun üretim ve tüketimi bulunmaktadır. “Games Studies” yani Oyun Çalışmaları alanındaki araştırmalarsa Amerika ve Avrupa’da 90’lı yıllarda başlamış ve bugün birçok akademisyen tarafından hâlen etraflıca incelenmekte olan akademik bir başlık hâline gelmiştir.

Editörlüğünü Dr. Ertuğrul Süngü ve Doç. Dr. Barbaros Bostan’ın üstlendiği Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları isimli kitap içerisinde yedi tanesi Türkiye, yedi tanesi global odaklı, toplamda 14 farklı bölüm bulunmakta.

Farklı disiplinlerden birçok akademisyen ve alanında önde gelen insanların katkıda bulunduğu bu derlemede; kutu oyunlarından rol yapma oyunlarına, temsiliyetten çağdaş sanata kadar uzanan birbirinden farklı konularda makaleler yer almaktadır.

Kapak tasarımını ise Murat Kalkavan’ın üstlendiği kitabın hedefi; özellikle “Gamer” kavramının, “Gamer” kültürünün ve içerisinde barındırdığı farklı başlıkların anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

Nobel Yayınevi tarafından basılan Türkiye’de ve Türkiye’den Oyun Çalışmalarına başta kendi internet sitesi olmak üzere birçok kitabevinden ulaşabilirsiniz.