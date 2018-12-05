Oyun Geliştirme Maratonu Mersin ve İzmir’e geliyor

Netmarble Türkiye tarafından düzenlenen eğitim oyunu geliştirme maratonu, Mersin ve İzmir’deki tüm amatör ve profesyonel oyun geliştiricilerini 24 saatlik bir oyun yaratma maratonuna davet ediyor. 90 bin TL ödüllü KOD Ödülleri Yarışması’na ön elemeye girmeden katılım hakkı sağlayacak oyun geliştirme maratonuna sayılı günler kaldı.

Geliştirici ekipler katılacak

Amatör ve profesyonel oyun geliştiriciler, 24 saat içinde ekiplerini kurup kendi oyunlarını kodlayacağı bir maratonun yaşandığı etkinlikte ekipler en iyi eğitim oyununu geliştirmek için mücadele edecek. Tamamlanan anlamlı oyunlar, Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirileceği, 90 bin TL ödüllü KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’na ön elemeye girmeden katılma hakkı kazanacak.

KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, dijital oyunların eğitimde kullanılabilirliğini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, dijital oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.

İlk maraton Mersin’de

“Eğitim Oyunları” ana temasıyla düzenlenecek Oyun Geliştirme Maratonu etkinliğinin ilki 13-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi içerisinde yer alan Genç Girişimcilik Merkezinde düzenlenecek.düzenlenecek. Bu etkinlik Dokuz Eylül Üniversitesinde de devam edecek.

KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması ile ilgili daha fazla bilgiye ise Facebook adresinden ulaşabilirsiniz. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışmasıyla ilgili detaylı bilgi için: www.kododulleri.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışmasıyla ilgili detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz:

–www.kododulleri.com

–www.facebook.com/kododulleri

–https://twitter.com/kododulleri2018

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…