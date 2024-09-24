Oyun sektöründeki işten çıkarmalar rekor kırdı!

İşten çıkarmalar video oyun sektörünü sarsmaya devam ederken, 2024 yılında şu ana kadar en çok işten çıkarma yapan oyun şirketlerini ortaya koyan en son BestBrokers raporuna göre, Microsoft işten çıkartmalarda başı çekiyor.

BestBrokers ekibi, bir BT iş portalı olan TrueUp ve yine oyun sektöründeki işten çıkarmaları takip eden bir not alma uygulaması olan Obsidian‘ı kullanarak küresel oyun şirketlerinin işten çıkarma duyurularına ilişkin verileri bir araya getirdi. Ocak ayından Eylül 2024’e kadar oyun sektöründe 13.000’den fazla çalışanın işten çıkarıldığını ve bu rakamın 2023’te kaydedilen 10.500 ve 2022’de kaydedilen 8.500 işten çıkarmayı çoktan geride bıraktığını tespit etti.

İşten çıkarmalar ana şirkete göre gruplandırıldığında, Microsoft’un oyun bölümlerinde işten çıkarılan 2.800’den fazla çalışanla 2024 yılında oyun sektöründeki işten çıkarmalarda başı çektiği görülüyor. En son işten çıkarmalarda Xbox bölümünde çalışan yaklaşık 650 kişi işten çıkarıldı. Bu, Microsoft’un Xbox ve Activision Blizzard ekiplerinde 1.900 kişiyi işten çıkarmasından sadece aylar sonra gerçekleşti. Mayıs ayında Microsoft, Arkane Austin, Alpha Dog Studios ve Tango Gameworks de dahil olmak üzere önceki ZeniMax Media satın almasının bir parçası olan birkaç Bethesda stüdyosunun kapatıldığını da duyurdu. Microsoft’a göre bu işten çıkarmalar, oyun tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olan 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın almasının ardından, oyun operasyonlarını düzene sokmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası.

Aşağıda, 2024 yılında şu ana kadar en büyük işgücü azaltımına giden 20 oyun şirketini bulabilirsiniz: