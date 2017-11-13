Oyun sektörünün kalbi GoodGamers.biz’de atıyor!

Yıllarını oyun haberciliğine adamış oyun medyasının duayenleri, sektörel haberleri aktarmak için aynı çatının altında bir araya geldiler.

Oyun medyasının duayenleri oyun sektöründen güncel haberleri profesyoneller, geliştiriciler ve yayıncılarla paylaşmak üzere aynı çatı altında bir araya geldi. Bugün itibariyle yayın hayatına başlayan GoodGamers.biz, sektörel haber ve sektör içi iletişim eksikliğine çözüm olmayı hedefliyor.

“Haber, haberciler tarafında yapılır” düsturuyla, oyun sektörünün hem küresel hem de yerel gelişmelerini tüm yönleriyle ele alacak olan GoodGamers, Türk oyun sektörünü anlamaya ve yeni işbirlikleri için fikir edinmeye çalışan herkese yönelik bir rehber niteliği taşıyor. Bu amaçla sitenin içeriğinin hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanacağı belirtiliyor.

KİM BU “.BİZ?”

Türkiye’nin önde gelen oyun medyaları Bölüm Sonu Canavarı, Fragtist, IGN Türkiye, Karıkoca Gaming, Level, Merlin’in Kazanı ve Oyungezer’in ortak girişimi olan GoodGamers, Türk oyun medyasının kendi iç iletişimini ve ortak hareket etme kültürünü de yerleşik hale getirmeyi amaçlamakta. Temelde oyun dünyasının ihtiyaçlarının yer aldığı bir gündeme sahip olan bu yeni sektörel mecra, günlük haberleri kadar özel dosya konularıyla da sektör aktörlerinin “sık kullanılanlar”ı arasına girmeyi hedefliyor.

Özel dosyaların yanı sıra röportajlar, pazar araştırmaları ve fikir yazılarının da bolca yer alacağı GoodGamers’ın, haftalık bültenleri ve sosyal medya postlarıyla da gündemin takipçisi olacağı belirtiliyor. Mecranın LinkedIn grup sayfası ise oyun sektörüne yönelik tartışma konularının ortaya konacağı platformlar olacak.

Sektörü geliştirme ve sektör içi iletişimi güçlendirme amacına paralel olarak GoodGamers’ın kâr amacı gütmeyen bir platform olarak kurgulandığının altı çiziliyor. Dolayısıyla ziyaretçiler hiçbir zaman bir reklâmla, sponsorlu içerikle ya da advertorial çalışmayla karşılaşmayacaklar.

Sektörün nabzını tutmayı hedefleyen haber sitesine http://goodgamers.biz adresinden ulaşabilirsiniz.

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