Oyun severler HyperX’in fotoğraf yarışmasında buluşuyor!

HyperX Türkiye sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması başladı!

Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler, @hyperxturkiye instagram hesabını takip etmek, yüklediğiniz fotoğraflarda #oyunodam etiketini kullanmak ve @hyperxturkiye hesabını etiketlemek.

Yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecek.

Yarışma konusu:

İster PC ister konsol oyuncusu olun, oyun oynadığınız odanın ya da köşenin fotoğrafını bize gönderin, HyperX’ten muhteşem hediyeler kazanın!

Yarışma Katılım Şartları:

* Yarışmaya katılım için, @hyperxturkiye Instagram hesabının takip edilmesi, fotoğraf yüklerken açıklama kısmına #oyunodam hashtag’inin yazılması ve @hyperxturkiye hesabını etiketlemek gereklidir.

* Yarışma sadece HyperX Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir.

* Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.

* Yüklenecek fotoğraflarda adet sınırı olmamakla birlikte, en fazla 4 fotoğraf yüklenmesi uygun olur. Bir kişi birden fazla hediye kazanamaz.

* Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.

* Ön jüri gerek duyduğu fotoğrafların orijinallerini isteme hakkına sahiptir.

* Yüklenen fotoğraflarda istenilen filtre, efekt ve görüntü işleme tekniği kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.

* Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir. “Gizli Hesaplar” ayarlardan “Herkese Açık” şeklinde değiştirilmelidir.

* Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.

* Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazananlara Instagram profilleri üzerinden DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu süreçte cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedek kazananlar alınacaktır.

* Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

* Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bu sebeplerle düzenleyici firmalar sorumlu tutulamaz.

* Yarışmada ödül kazanan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak aynı zamanda HyperX’e ait olacaktır. HyperX ödül kazanan fotoğrafları tüm sesli, görsel ve yazılı mecralarda, reklamlarında ve tüm duyurularında kullanabilir.

* HyperX hediye verilecek ürünün modelini muadili ile değiştirme hakkını saklı tutar.

* Yarışmayı düzenleyen Fotoğraf Dergisi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

* Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar.

Tarihler:

Son katılım tarihi: 4 Ocak 2019

Sonuç duyuru tarihi: 11 Ocak 2019

Ödüller:

Birinciye: HyperX FPS Mekanik Oyun Klavyesi (Blue) + HyperX PulseFire Core RGB Mouse + HyperX Fury Speed Edition S Large Mouse Pad + HyperX Cloud II Kulaklık

İkinciye: HyperX Alloy FPS Pro Mekanik Klavye + HyperX PulseFire Core RGB Mouse + HyperX Fury Speed Edition S Medium Mouse Pad + HyperX Cloud Silver

Üçüncüye: HyperX Alloy FPS Pro Mekanik Klavye + HyperX PulseFire Core RGB Mouse + HyperX Fury Speed Edition S Medium Mouse Pad

Seçici Kurul:

Gülin Özgen – Kingston Türkiye Pazarlama Müdürü

Mehmet Sami Ayhan – Kingston Türkiye Ülke Müdürü

Ömer Serkan Bakır – Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni

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