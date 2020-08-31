Oyuncu dizüstü bilgisayarı Predator Triton 500 Türkiye’de

10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU ile donatılan Predator Triton 500, en zorlu mücadelelerin üstesinden gelmeye hazır. 15,6 inç ekranda 300 Hz IPS panel, 3 ms tepki süresiyle her şeyi akıcı, canlı ve ayrıntılı bir şekilde görüntülüyor. sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan ekran geniş açıdan izleme imkanı da sunuyor. NVIDIA G-SYNC teknolojisi de görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırıyor ve gecikmeyi en aza indiriyor. 7,5 saatlik pil ömrü ile de Triton 500, hem çalışmak hem de eğlenmek isteyen profesyoneller ile yayın yapmak veya video düzenleyip işlemek isteyenler için ideal bir tercih haline geliyor.

Predator Triton 500; Killer Wi-Fi 6 AX1650i kablosuz bağlantı kontrolcüsü, E3100G ethernet kontrolcüsü ve Control Center 2.0 ile ağ bağlantı kalitesini yeni bir seviyeye çıkarıyor, hızın önemli olduğu uygulamalara bant genişliğinde öncelik tanıyor. Tüm bu güç 17,9 mm inceliğinde ve 2,1 kg ağırlığındaki tamamen metal bir kasanın içine sığıyor. Kasanın ince çerçeveleri sayesinde ekran gövde oranı da %81’e ulaşıyor. Üründe 32 GB DDR4 bellek ve 1 TB NVMe RAID 0 SSD depolama bulunuyor. Depolama 2 TB’a kadar da arttırılabiliyor.

HDMI 2.0, Mini DisplayPort (mDP) veya USB-C Thunderbolt 3 bağlantı noktalarını kullanarak Triton 500’e birkaç ekstra monitör takılabiliyor. Klavyede şeffaf, içbükey WASD tuşları ile Turbo ve PredatorSense tuşları bulunuyor. Anında hız aşırtma için Turbo tuşu, yardımcı uygulamayı açmak içinse PredatorSense tuşu kullanılıyor.

DTS:X Ultra, bilgisayarınızdan veya kulaklığınızdan çıkan sesi 360 derece ses sistemine dönüştürerek oyun içi sesleri gerçek ses gibi deneyimlemenizi sağlıyor.

NVIDIA Teknolojileri

Predator Triton 500, içerisinde yer alan Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU ekran kartı üzerindeki RT çekirdekleri sayesinde grafik dünyasına çağ atlatan ışın izleme teknolojisini destekliyor. Profesyonellerden tam not alan DLSS teknolojisi, destekli oyunlarda FPS’yi artırırken keskin görüntü kalitesini koruyor.

Predator Triton 500, Max-Q Dynamic Boost teknolojisi sayesinde CPU ve GPU arasında akıllı güç yönetimi yaparak, oyun oynamak gibi ekran kartı ağırlıklı iş yüklerinde 15W’a kadar gücü CPU’dan alıp GPU’ya aktarabiliyor. Bu sayede herhangi ekstra bir yönteme ihtiyaç duymadan %10 seviyesine kadar daha iyi bir oyun performansı Max-Q Dynamic Boost teknolojisi sayesinde mümkün oluyor.

Vortex Flow: Özel Tasarım Soğutma Teknolojisi

Predator Triton 500, Acer’ın Vortex Flow teknolojisinden yararlanıyor. Bu yeni tasarımda, özel olarak geliştirilen üç adet fan bulunuyor. Kasanın içinde stratejik noktalara yerleştirilen bu fanlar birlikte çalışarak hava akımını artırıyor ve gürültüyü azaltıyor. Bu sistem, yüksek performans elde etmek için fan hızını artıran CoolBoost teknolojisiyle destekleniyor. Oyuncular, PredatorSense UI üzerinden cihazlarının sıcaklık düzeyini görebiliyor ve fan hızını ayarlayabiliyor.

Ürünün yenilikçi soğutma sisteminde bir de tamamen metal 4. Nesil AeroBlade 3D fan bulunuyor. Özel tasarım bu fan hava akımını en üst seviyeye getirirken gürültüyü de azaltıyor. Tırtıklı kenarlar, kanatçıklar ve kavisli bölüm sayesinde hava akımı %45 artıyor. Soğutma sistemine beş adet de ısı borusu ekleyen 2020 Predator Triton 500, 2019 modeline göre %33 daha yüksek termal performans sunuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Triton 500, 20.369 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu.