Oyuncular için ideal yılbaşı hediyeleri

Yeni yıl heyecanı yaklaştı ve hediye seçme zamanı da geldi. Hem sevdiklerimiz için yılbaşı hediyesi seçeceğiz, hem de belki bize hediye almak isteyenlere küçük küçük ihtiyaçlarımızı ve hayalimizdeki “hediyeleri” belli edeceğiz. Peki oyuncular için bu yıl ideal yılbaşı hediyeleri neler olabilir, bir bakalım.

Video oyunları çok önemli bir eğlence enstrümanı. Yapımında büyük emek harcanan ve sanatçıların, yazılımcıların, büyük ekiplerin onlarca ay boyunca yoğun bir çalışmayla hayata geçirebildiği büyük stüdyo oyunları da, tek kişilik “indie” geliştiricilerin hayal ürünü olarak ortaya çıkan küçük yapımlar da, herkesi etkileyen oyunlara dönüşebiliyor.

Video oyunlarını bu derece etkileyici yapan detayların başında, insanoğlunun etkileyici hayal gücünü, mümkün olan en son teknolojiyle görsel ve işitsel olarak önümüze getirebiliyor olmaları. Hiçbirimizin hayatlarımız boyunca göremeyeceği uzak galaksileri veya binlerce yıl önce yaşanmış tarihi maceraları, ya da hayran olduğumuz yazarların, edebiyatçıların romanlarında okuduğumuz fantezi dünyalarını, içine girebileceğimiz sanal bir dünyaymış gibi önümüze seriyor olmaları… Video oyunlarına karşı her geçen gün artan büyük ilginin nedeni.

Yeni bir gaming bilgisayar zamanı gelmiş olabilir mi?

Elbette bu etkileyici ve eşsiz sanat eserlerini tam anlamıyla hissedebilmek, bize sundukları sanal maceraları unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için güçlü bir gaming bilgisayar ihtiyacı da göz ardı edilemez. Oyunlar ve teknoloji geliştikçe yeni donanımlarla güncellenmiş bir gaming bilgisayar ihtiyacının doğduğunu da kabul etmek gerekiyor. Eğer video oyunlarını seven çocuklarınıza, sevdiklerinize, eşinize güzel bir yılbaşı hediyeleri almak için seçenek arıyorsanız gaming bilgisayar seçeneğini göz ardı etmemelisiniz.

Gaming bilgisayar seçerken, cihazın işlemci, sabit disk, ekran boyutu gibi özelliklerinin yanında RAM miktarının da çok önemli olduğunu hatırlatalım. RAM miktarı büyük bir oyun bilgisayar, veri akışında şişe ağzı oluşturmayacağı için, oyunların mümkün olan en yüksek performansla oynanmasını sağlayacaktır.

Oyunlar hem görsel hem işitsel duyulara hitap eder

Bütçeniz bir oyun bilgisayarı için yeterli değilse, oyuncuları mutlu edecek bir diğer seçenek de gaming kulaklık olabilir.

Bu kulaklıklar, oyunlar için özel tasarlanmış, oyuncunun uzun saatler boyunca takmak durumunda olacağını hesap ederek, kulağı rahatsız etmeyecek konforu düşünülmüş cihazlar olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, çoğu multiplayer oyununda artık sesli komutlar veya diğer oyuncularla sesli iletişim gerektiği için, gaming kulaklık denilince kulaklığa takılabilen bir mikrofon da paketin içinde yer almalı. Oyun severler, oyun oynamadıklarında veya spor yaparken bu rahat kulaklığı müzik dinlemek için kullanabilirler ve mikrofon aparatını çıkarak dışarıda daha rahat hareket edip spor yapma imkanı bulabilirler.

Bu kulaklıklar pek çok ayarla oyuncunun kulağına en rahat oturacak şekilde ayarlanabildiği gibi oyuncular ayrıca kendi seçimlerine ve tercihlerine göre kulak kısmı için süngerden veya deriden özel kulak yastıklarını da ayrıca alarak kulaklığın konforunu daha da ileri seviyeye taşıyabilirler. Ayrıca sonradan alınıp takılabilen bu kulak yastıkları kulaklığının ömrünü uzatmak isteyen oyun severler tarafından da yoğun talep görüyor.

Yılbaşı sebebiyle video oyun pazarının çok canlanacağı ve bütün yıl boyunca beklenen pek çok önemli oyunun da Aralık ve Ocak ayları boyunca piyasaya çıkacağını hatırlatalım. Oyun severler için seçilecek bu önemli yılbaşı hediyeleri ile onları çok mutlu edeceğinize emin olabilirsiniz. Hediyelerinizi seçerken, hepsiburada.com’un avantajlı fiyatlarından ve yılbaşı kampanyalarından yararlanmanız da mümkün olabilir. Bu sayede hem maddi açıdan hem de zaman açısından önemli bir avantaj kazanma imkanı yakalayabilirsiniz.