Paris Games Week’in yıldızı: Ghost of Tsushima

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Infamous serisi ile tanıdığımız ve çok sevdiğimiz Sucker Punch’ın yeni oyunu Ghost of Tsushima, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Paris Games Week’e adeta damga vurdu.

Bunda firmanın cv’si kadar uzak doğu’nun şimdiye kadar piyasaya çıkan Aksiyon-RPG oyunlarında çok işlenmemiş, bakir bir coğrafya olmasının da payı var. Öyle ki şimdiye kadar gördüklerimiz bizde The Witcher 3 tarzında, o çok sevdiğimiz oyun mekaniklerinden bazı örnekler sundu.

PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen yapım 1274 yılında geçiyor ve Moğol ordularının işgal ettikten sonra yanan bir kara parçasına çevirdiği Tsushima adasında geçiyor. Bu ordular adayı yakıp yıktıktan ve yerel halka hal hatır sorduktan sonra geriye kalan az sayıda samuraydan birisini canlandıracağız ve karşımızdaki ordunun sayı üstünlüğü sebebiyle gerilla taktiklerine göre savaşmamız gerekecek. Bu da tıpkı bir hayalet gibi, gizliliğe de önem veren bir oyun modeli demek.

Oyunun satışa ne zaman çıkacağı henüz net değil ama ortalık karışacak, bunu hissedebiliyoruz.

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