Parmaklarınızı Ekrandan Uzaklaştıran Aksiyon Odağı: Razer Junglecat

Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan Razer ™ bugün hem mobil hem de masaüstü oyuncuları için iki farklı ayara sahip çift taraflı bir mobil oyun kontrol cihazı olan Razer Junglecat’ı duyurdu. Rekabetçi mobil oyunlar, hassas dokunuş kontrolü gerektirir; bu sepele oyuncuların elleri aksiyonun yoğun olduğu yerde görüşlerini engeller ve oyunda manevra yapmalarını zorlaştırır. Birçok battle royale, birinci şahıs ya da nokta atışı hedef ve zamanlama gerektiren dövüş oyunlarının çoğunda oyuncular karakterlerini kontrol etmeye çalışırken, ekranda neler olduğunu görmek için rahatsız edici teknikler kullanmak zorunda kalıyorlar.

Taşınabilir Tutarlılık

Yeni Razer Junglecat bu sorunu çözerek ekranı görünebilir tutuyor ve oyuncuların oyunu kazandıracak hamleleri yaparken tehditleri net bir şekilde görmelerine imkân sunuyor. İki tarafında da analog parmak çubukları ve tetik düğmeleri bulunan cihazın sol tarafında 4 yönlü bir d-pad mevcutken, sağ tarafta 4 ekstra aksiyon düğmesi mevcuttur.

Razer Junglecat iki farklı modda kullanılabilir: Mobil oyun için, bir veya iki kontrol cihazını birlikte verilen akıllı telefon kılıfına bağlayarak hareket halindeyken oyuna devam edin. Ek olarak, kontrol üniteleri kendilerine uygun tutacağa yerleştirilerek diğer Android telefonlar ve tabletlerde kullanılabilir. Son olarak masaüstü oynatma için, uyumlu Windows PC’lerle de eşleştirilebilir.

Her iki modda da, Razer Junglecat, düşük enerjili Bluetooth üzerinden bağlanır ve kazanacak hamleyi yapmanızı gerçekleştirecek kadar düşük gecikmeli bir tepkime süresine sahiptir. Öte yandan USB-C üzerinden tek bir şarjla 100 saatin üzerinde kullanımla, uzun süren maçlarda kazanmak için Junglecat yeterince enerjiye sahiptir.

Razer’in çevre birimleri işletme birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, “Mobil oyun, oyuncuların eylemleri kontrol etmek için parmaklarını ekrana koymak zorunda kalmaları yüzünden büyük zorluk yaşıyor” diyor. “Razer Junglecat, mobil oyun deneyimini temelde zengin özelliklere sahip iki kontrol cihazıyla geliştirirerek oyunculara aksiyonu engelsiz bir şekilde görebilmeyi ve oyuna ara vermeden oyun özelliklerine kolay erişimi sağlıyor.”

Razer Gamepad App ile Mobil Oyun Deneyiminizi Kişiselleştirin

Razer Gamepad Uygulaması, hepsi kişisel tercihlere göre ayarlanabilen en popüler mobil oyunların çoğunu tanır. Gamepad App oyunculara, kontrol cihazı uyumlu oyunların büyük bir kütüphanesine erişim sağlar ve her oyun için ayarlarını değiştirmelerini ve gerektiğinde düğmeleri ve tuşları yeniden eşleştirmelerine imkan sunar. Parmak izi hassasiyeti de ihtiyaç duyulduğunda daha hassas hedefleme sağlamak için ayarlanabilir – bu, birinci şahıs nişancı oyunları için çok önemlidir.

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