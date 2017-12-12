Payday’in yapımcılarından “The Walking Dead”

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Overkill’in yeni The Walking Dead oyunu 2018’in sonbaharında PC, PlayStation 4 ve Xbox One’a çıkışını yapacak.

Payday serisinin yapımcısı olan Overkill, yeni çıkacak oyunu 2015’te duyurduğundan beri gözler firmanın üzerinde. En son yayınlanan bu güzel fragmandan sonra da heyecanımız ikiye katladı. 4 kişi Co-op olarak farklı karakterleri oynayabildiğimiz oyun, bize biraz Left 4 Dead’i anımsatmadı değil. Tabii bu güzel bir şey.

Paylaşılan videoda oyundaki 4 karakterden birini, Aiden’ı görüyoruz. Normal bir iş gününde başlayan video bir anda zombi istilasına dikey geçiş yapıyor. Oyunun Washington’da geçmesi de hikaye açısından önemli bir ayrıntı. Biz oyuncuları güzel bir FPS serüveni bekliyor gibi gözüküyor. Geliştirilebilir karakterler, özel mermiler, özel yetenekler, yetenek ağacı gibi ekstralarla süslenen oyunda bir arka plan hikayesi de mevcut.

Bu zamana kadar The Walking Dead adı altında çok güzel oyunlar oynadık. Umarız bu oyun da beğenilecek kadar başarılı olur.

Yayınlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

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