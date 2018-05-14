Plantronics ile gerçekçi oyunlara hazır mısınız?

Kendi ürettiği ses sürücüleriyle rakiplerinden sıyrılan Plantronics, RIG 400 serisinin Playtation 4 ve XBOX için tasarlanan kulaklıkları her alanda gerçekçi ses deneyimi sunuyor.

RIG 400HS, RIG 400HX ve RIG 400PC, hem konsol hem de bilgisayar oyunlarında farkını ortaya koyuyor.

Plantronics, ergonomik tasarımı ve hafifliği ile uzun süreli kullanımlarda dahi konforu ön planda tutan RIG serisini oyun severlerin beğenisine sunuyor. Gelişmiş ses teknolojisini kulaklıklarına yansıtan Plantronics RIG 400HS, RIG 400HX ve RIG 400PC ile hem bilgisayar hem de son dönemde kendi kitlesini yaratan XBOX ve Playstation 4 gibi konsol oyunlarında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Özellikle uzun süreli kullanımları göz önünde bulunduran Plantronics, RIG 400HS, RIG 400HX ve RIG 400PC modellerinde kulağın nefes almasını sağlayan kumaş yastıklar ile tasarlandı. Darbelere karşı dayanıklılık gösteren taç kısımları ise özel ve esnek bir malzemeden üretilerek Plantronics’in kulaklığın tam anlamıyla kullanıcıya yönelik tasarladığını gözler önüne seriyor. RIG 400 HS ve RIG 400 HX adından da anlaşılacağı gibi Playstation 4 ve XBOX tarafından resmi lisansa sahip. Kulaklıklar, bu özelliği taşıyan tek kulaklık olma özelliğini taşıyor. Kulaklıklarda görebileceğiniz Playstation4 ve XBOX logoları bu modelleri konsol oyunlarında özel kılıyor. Plantronics’in oyun kulaklıkları, ayarlanabilir ve ergonomik kafa bandı, çıkarılabilir kulaklık yastıkları ve isteğe göre çıkarılabilir boom mikrofonu ile modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Takım arkadaşlarınızla iletişim sağlayacağınız sökülebilir mikrofon detayı karşı tarafa net bir ses akışı

sağlıyor.

Kablo uzunluğu ile hareket özgürlüğünüzü artıran kulaklıkların yaklaşık 1,5 metre kablo boyu bulunuyor. 3,5 mm'lik jak ile rahatlıkla bağlanabilen RIG 400PC ve RIG 400HX diğer telefon tablet gibi 3,5 mm’lik jak girişi bulunan cihazlarla da kullanılabiliyor.

RIG 400PC satış fiyatı KDV dahil; 269 TL

RIG 400HS satış fiyatı KDV dahil; 269 TL

RIG 400HX satış fiyatı KDV dahil; 269 TL

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