PUBG zombi modu ile karşımızda!

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PlayerUnknown’s Battlegrounds, yenilikleri ile hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

Yayınlanan yeni güncellemeden sonra PUBG için bir de zombi modu duyuruldu.

Bu mod aslen fan yapımı bir mod. Topluluğun böyle bir oyun modu fikrine bayıldığını gören geliştiriciler de kolları sıvadı ve bir takımın zombilerle dolu olacak sunucuda kendilerini koruyacağı bir mod hazırlamaya başladı bile.

Geçtiğimiz gün duyurulan yenilik ile birlikte gelecek zombi modu, Battlegrounds oyuncularını çok heyecanlandırsa da, bir kesim hala oyunun optimizasyon sorununun giderilmesi için geliştiricilere yakınmaya devam etmekte.

2 Yorum Eklenmiş

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  1. Alihan 1 week ago | Cevapla
    normalde 20 fps zombilerle 10 fps oley be çok iyi güncelleme.

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