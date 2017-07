PUBG zombi modu ile karşımızda!

PlayerUnknown’s Battlegrounds, yenilikleri ile hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

Yayınlanan yeni güncellemeden sonra PUBG için bir de zombi modu duyuruldu.

Bu mod aslen fan yapımı bir mod. Topluluğun böyle bir oyun modu fikrine bayıldığını gören geliştiriciler de kolları sıvadı ve bir takımın zombilerle dolu olacak sunucuda kendilerini koruyacağı bir mod hazırlamaya başladı bile.

Inspired by @PUBGpartners on @Twitch, zombies are coming to PUBG. There's no ETA yet but here's a sneak peek. #PUBGxE3 pic.twitter.com/IKKAZnl4Ml

— PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) 13 Haziran 2017