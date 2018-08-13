PlayStation 4 Pro’nun “500 Milyon” özel sürümü şıklığı yeniden tanımlıyor…

Dünya çapında 500 milyondan fazla PlayStation® donanımı satılmasının şerefine sınırlı sayıda özel üretim PlayStation®4 Pro satışa çıkıyor.

Sony Interactive Entertainment (SIE), özel olarak tasarlanmış PlayStation®4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm (2 TB) konsolu duyurdu. Dünya çapında 525.3 milyon PlayStation cihazı satılmasını kutlamak için sadece 50 bin adet üretilen konsol, PlaySation®4 Pro için ilk defa yarı saydam lacivert rengiyle geliyor.

3 Aralık 1994 tarihinde Japonya’da çıkan ilk PlayStation’dan (SCPH-1000) konsolundan beri PlayStation platformu her zaman yeni teknolojilere evrilerek pazardaki yerini korumayı başardı. PlayStation®2, PSP®, PlayStation®3, PlayStation®Vita ve PlayStation®4 ile eğlence dünyasına her zaman yenilik ve çeşitlilik kattı. PlayStation®4 ise 22 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 81,2 milyon satış adetine ulaşmıştı.

“PlayStation’ın zengin tarihine katkıda bulunan ve desteklerini sürdüren tüm hayranlarımıza ve iş ortaklarımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Eğer tutkulu takipçilerimiz olmasaydı 500 milyon gibi inanılmaz bir satış başarısını yakalayamazdık.” diyen SIE Başkan ve CEO’su John Kodera, sözlerine “PlayStation®4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm konsolu, sadık hayranlarımıza minnetimizi yansıtacak şekilde tasarladık. PlayStation markasını her zaman muhteşem oyunlar ve çeşitli network hizmetlerinin en iyi adresi haline getirmeye devam edeceğiz.” şeklinde devam etti.

Sınırlı sayıda üretilen ve bakır üretim numarasına sahip PlayStation®4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm (2 TB) konsollar Eylül ayında Türkiye’de satışa çıkacak. Ayrıca yarı saydam lacivert renkteki DualShock®4 500 Milyon Özel Sürüm Eylül ayında, Gold Kablosuz Kulaklık 500 Milyon Özel Sürüm de Ekim ayında piyasaya çıkacak.

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