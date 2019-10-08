PlayStation 5’in çıkış tarihi duyuruldu!

Uzun süren bekleyiş nihayet sona erdi ve Sony, PlayStation 5 adıyla (V değil, başka bir şey değil) anılan yeni konsolunun 2020 tatil sezonunda (yıl sonuna, Christmas zamanına denk geliyor) piyasada olacağını açıkladı.

Elbette akıllarda iki soru var. Birincisi konsolun teknik özellikleri, ikincisi fiyatı. Sondan başlayalım, resmi bir fiyat duyurulmadı, beklenti ise 499$’ın altında olmayacağı yönünde. Bu hem PS5‘i üretimi bir süre daha devam edecek olan PS4‘e göre uygun bir yere konumlandırıyor hem de beraberinde getireceği yeni ve pahalı teknolojiler düşünüldüğünde ürünü erişilebilir bir düzeyde tutuyor.

Peki ürünün gücü ne olacak? Spekülasyonlardan uzak durmak istesek de PS5’in AMD Ryzen serisinden bir işlemci ile gelmesi ve 8-9 teraflopun üzerinde bir işlem gücüne sahip olması bekleniyor. Yani piyasadaki en güçlü konsol olan Xbox One X’in %50 üzerinde bir değer. Bu, Sony’nin duyurduğu Ray Tracing ve 8K desteğini mümkün kılıyor, ne kadar gerekli sonra konuşuruz.

Ürünün duyurulan diğer önemli değişiklikleri ise kontrolcü üzerinde. Bunca senedir force feedback yükümüzü çeken rumble teknolojisi yeni modelde yerini haptik geri bildirimlere bırakacak. Sony bunun çok daha gerçekçi bir his sağlayacağını söylüyor ve klasik sistemin yaşına bakarsak, buna inanmamamız için bir sebep yok. Diğer önemli değişiklik de tetik tuşlarıyla (L2/R2) alakalı. Sony’nin duyurusuna göre bu tuşlar farklı beklentilere ve oyunlara göre programlanabilecek. Bunda biraz daha detaya ihtiyacımız var açıkçası. Bir oyuncu olarak tetik tuşlarının çalışma tipini (dokunsal / çizgisel) değiştirebilecek miyiz, yoksa sadece dokunsal hassaslığını mı kastediyorlar? Göreceğiz. Razer’ın Raiju Ultimate modelindeki gibi basit bir kilitle (dokunsal / çizgisel) bu işi çözmelerini beklemiyorum kendi adıma. Devrimsel şeylerle gelin bize sevgili Sony.

Şimdilik bildiklerimiz bu kadar, Sony’den çıkana kadar hiçbir görsele inanmayın diyerek yazıyı bitirelim.

Aşağıdaki konsept tasarım salonda güzel durur ama. Zaten daha çok konuşacağız.