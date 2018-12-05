PlayStation® Classic Türkiye’de satışa sunuldu

İlk PlayStation’ın görünümüne sahip, ancak boyut olarak daha minyatür olan oyun konsolu PlayStation®Classic, 3 Aralık 2018 tarihinde Dünya ile aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu.

İlk PlayStation, gerçek zamanlı 3DCG render özelliği ve bünyesinde CD-ROM barındırma gibi önemli yeniliklerle birlikte Japonya’da ilk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkmış ve 1990 ve sonrasının oyun endüstrisine damga vurmuştu.

PlayStation®Classic, buton tasarımından, kontrolcü ve kutusuna kadar orijinal PlayStation’ın tasarımına benziyor. Ancak orijinal PlayStation’a göre kenarları %45, hacim olarak ise %80 daha küçük.

PlayStation®Classic, Final Fantasy VII, TEKKEN 3, Ridge Racer Type 4, Grand Theft Auto ve Metal Gear Solid gibi oyunculuğun altın çağından 20 klasik oyun yüklü olarak geliyor. Orijinal PlayStation oyunlarını oynamayı seven nostalji hayranları ve 90’ların PlayStation oyunlarına meraklı yeni oyuncular için mükemmel bir uyum sağlıyor.

PlayStation®Classic ile birlikte yüklü olarak gelen 20 oyunun listesi şu şekilde:

Battle Arena Toshinden™

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee®

Rayman

Resident Evil™ Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo®

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow 6

Twisted Metal

Wild Arms

PlayStation®Classic, TV veya monitöre bağlamak için HDMI kablosu ve piyasada satılan USB AC adaptörlerine* bağlamak için USB kablosuyla birlikte geliyor. Bazı destekleyen oyunlarda oyuncular, iki control cihazıyla birlikte arkadaşlarına karşı da oynayabilecek.

PlayStation®Classic, 3 Aralık 2018 itibarıyla, yetkili teknoloji marketlerde 799 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile piyasaya çıktı.

PlayStation®Classic

Ürün İsmi– PlayStation®Classic

Ürün Kodu– SCPH-1000R Serisi

Kutuya Dahil Olanlar– PlayStation®Classic x 1, Kontrol cihazı x 2, HDMI™ Kablosu x 1, USB Kablosu* x 1, Basılı materyaller

Telif– ©Sony Interactive Entertainment Inc. Tüm hakları saklıdır.Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Ürün İsmi– PlayStation®Classic

Video Çıkışı– 720p, 480p

Ses Çıkışı– Linear PCM

Giriş/Çıkış– HDMI™ çıkış portu, USB port (Micro-B)*, Kontrol cihazı portu x 2

Güç– DC 5V / 1.0A

Maksimum Güç– 5W

Dış Boyutlar– Yaklaşık 149 x 33 x 105mm (5.8 x 1.3 x 4.1 in) (en x boy x derinlik) (Kontrol cihazı hariç)

Ağırlık– Konsol Yaklaşık 170g (6.0 oz), Kontrol Cihazı Yaklaşık 140g (4.9 oz)

Çalışma Isısı– 5℃ ile 35℃ arası

* Konsolu çalıştırmak için piyasada bulunan USB AC adaptörü alınması gerekmektedir. Lütfen 5V ve 1.0 A çıkışlarına sahip USB (Tip A) çıkışlı AC adaptörü kullanınız. Her AC adaptörünün konsolla uyumlu olarak çalışması garanti edilmemektedir.

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