PlayStation Plus bu ay sevindirecek!

Sony, üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmet sunan PlayStation®Plus servisinin Eylül ayı oyunlarını duyurdu.

PlayStation®Plus üyeliği bulunan PS4 sahipleri, 29 Ağustos’tan itibaren Destiny 2 ve 4 Eylül tarihinden itibaren God of War III Remastered oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler.

Destiny 2 (PlayStation®4)

İnsanlığın son kalan güvenli şehri de Ghaul önderliğindeki ölümcül Red Legion tarafından ele geçirilmiştir. Ghaul, şehrin koruyucularının güçlerini almış, hayatta kalanlarınsa sürgün edilmesini sağlamıştır. Güneş sistemindeki keşfedilmemiş yerlere gidip, farklı silahlar keşfedeceğiniz Destiny 2’de tüm amacınız Ghaul ve beraberindeki Red Legion’a karşı galip gelip, şehri tekrardan ele geçirmek. Destiny 2, ana oyunuyla bu ay PlayStation®Plus üyeleri için ücretsiz olarak geliyor.

God of War III Remastered (PlayStation®4)

Kendisine ihanet eden tanrılara karşı en dipteki Hades’ten en tepedeki Olimpos Dağı’na kadar tüm öfkesiyle saldıran Kratos’un destansı macerası bu ay PlayStation®Plus üyeleri için geliyor. PlayStation 3’e çıkan ve God of War üçlemesinin son ayağı olan God of War III, Remastered versiyonuyla PlayStation 4’ün muhteşem gücünden yararlanıyor. Eğer bu yıl çıkan God of War’dan sonra Kratos’un geçmişindeki büyük hesaplaşmaya geri dönmek isterseniz God of War III Remastered tam size göre.

Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın

PlayStation®Plus Eylül ayı oyunları olan Destiny 2’yi 29 Ağustos, God of War III Remastered oyununu ise 4 Eylül tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz. Henüz eklemediyseniz Ağustos ayı bedava oyunları olan Mafia 3 ve Dead by Daylight’ı şimdiden kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Eylül ayında PlayStation 3 sahipleri Another World – 20th Anniversary Edition ve QUBE Directors Cut oyunlarını, PS Vita sahipleri ise Foul Play ve Sparkle 2 oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek.

