PlayStation Plus’ın Mart oyunları şahane!

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PlayStation ve Xbox’ın ücretli hizmet servisleri arasındaki yarış malumunuz.

Son zamanlarda PlayStation’ın toparlanmak için yaptığı atakların farkındaydık ancak bu ayki oyunlar tek kelimeyle “beklenmedik derecede iyi”.

Xbox Live Gold’un Shadow Warrior ve Superhot gibi oyunlarla bizlerin karşısına çıkacağı netleşmişken Sony buna PS4’e özel iki oyunla, Bloodborne ve Ratchet & Clank ile cevap veriyor. Dark Souls serisinini spin off’u sayabileceğimiz Bloodborne bilindiği gibi müthiş beklentilerle piyasaya çıkmış ve Dark Souls severlerin hemen tamamını memnun etmeyi başarmıştı. Ratchet & Clank ise tüm oyun tarihinin en iyi remake’lerinden biri ve türünün en iyileri arasında yer alan bir Aksiyon / Platform oyunu.

Bir konu daha, bu aydan itibaren PlayStation Plus’ın sadece PS4 oyunlarını kapsayacağı ve artık PS3 ve Ps Vita’ya destek vermeyeceği açıklandı. Bu beklenir bir durum olsa da binlerce saat kahrımızı çekmiş eski konsollarımızı düşününce şöyle bir kalbimiz kırılmadı değil.

PlayStation Plus’ın tüm Mart ayı listesi şu şekilde.

-Bloodborne (PS4)
-Ratchet & Clank (PS4)
-Legend of Kay Anniversary (PS3)
-Mighty No. 9 (PS3 & PS4)
-Claire: Extended Cut (PS Vita & PS4)
-Bombing Busters (PS Vita & PS4)

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