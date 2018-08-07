PlayStation Store’da yaz indirimi devam ediyor!

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Yaz İndirimi çerçevesinde PlayStation Store’da yüzlerce oyunda büyük indirimler, PlayStation kullanıcılarını bekliyor.

No Man’s Sky, Horizon: Zero Dawn, Gran Turismo Sport, Assassin’s Creed Origins, GTA V ve daha birçok muhteşem oyun, Yaz İndirimi dönemi boyunca indirimli fiyatlarıyla PS Store’da yer alıyor. Oyunların yanı sıra DLC ve Season Pass’lerin bir kısmı da indirime dahil.

PlayStation VR için çıkan PlayStation VR Worlds, Until Dawn: Rush of Blood, The Inpatient, Batman: Arkham VR ve diğer birbirinden güzel PlayStation VR oyunları da Yaz İndirimi süresince uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Yaz İndirimi süresince tüm PlayStation kullanıcıları indirimli fiyatlardan yararlanabilir.

En fazla göze batan oyunlardan bahsetmek gerekirse;

No Man’s Sky: 53.99 TL
Gran Turismo Sport: 37.10 TL (Plus ile)
GTA V: 59.00 TL
Assassin’s Creed Origins: 104 TL
Nioh: 49 TL
Shadow of the Colossus: 47.10 TL (Plus ile)
Horizon Zero Dawn: 47.10 TL (Plus ile)
The Witcher 3: Witch Hunt GOTY Edition: 59.00 TL

İndirime dahil olan tüm oyunlarla ilgili daha detaylı bilgi almak için PSN’i ziyaret edebilirsiniz:

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