Playstation®4’e Özel Turnuva: Fortnite Kutlama Kupası

Sadece PlayStation 4’te oynanabilecek olan Fortnite Kutlama Kupası duyuruldu. Solo karşılaşmalardan oluşacak olan Fortnite Kutlama Kupası, 15 Şubat Cumartesi ve 16 Şubat Pazar günü, PlayStation®4’ünde Fortnite bulunan ve uygun kriterlere sahip olan her oyuncuya açık olacak. Kutlama Kupası süresince oyuncular oyun içi eşyalar ve nakit para kazanma şansı elde edecek.

15 Şubat Cumartesi günü, Fortnite Kutlama Kupası’nın ilk gününde bölgelerine göre sıralamaya giren oyuncular aşağıdaki ödülleri kazanacaklar:

%50 içindekiler: “Take Cover” spreyi

%25 içindekiler: “Wild Accent” Pickaxe

%5 içindekiler: “Tango” kostümü

16 Şubat Pazar, yani ikinci günde bölgelerine göre üst sıraya girecek oyuncular ise 1 milyon dolarlık ödül havuzundan pay alacaklar. Turnuvaya katılacak olan tüm oyuncuların Fortnite hesaplarının 15. Seviyede olması ve Epic hesapları için 2 aşamalı güvenlik özelliğinin açık olması gerekmektedir. Bölgenizdeki turnuva başlangıcı için PlayStation®4 konsolunuzdan Fortnite oyununu açıp, “Compete” sekmesinden zamanını ve detaylarını kontrol edebilirsiniz. Turnuvada iyi bir yere gelmek için Solo karşılaşmalarda şimdiden antreman yapmaya başlayabilirsiniz.

Fortnite Kutlama Kupası hakkında daha fazla bilgi için: https://www.epicgames.com/fortnite/competitive/news/celebration-cup-only-on-ps4-official-rules