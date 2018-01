PlayStation’dan kış gecelerine keyif katacak PlayLink oyunları.

PlayStation, oyun zevkini ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaşmak isteyenler için oynaması kolay ve inanılmaz eğlenceli yeni grup oyunlarını “PlayLink” konsepti ile sunuyor.

Fazladan DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazı gerektirmeyen PlayLink oyunları ile her oyuncu akıllı telefonu veya tableti üzerinden PS4’e bağlanarak sosyal oyun deneyiminin tadını çıkarabiliyor. Oyunseverler That’s You ile birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını test ederken; Knowledge is Power ile genel kültür seviyelerini yarıştıracak. Hidden Agenda’da ise oyuncular hep birlikte bir polisiye gizemi çözme ya da çözümü sabote etme seçenekleri ile karşı karşıya kalacak.

Tutkunlarına yeni deneyimler ve farklı oyun oynama yöntemleri sunmak için hizmetlerini geliştiren PlayStation, yeni PlayLink oyunlarıyla her kesimden oyunseveri sevdikleriyle keyifli anlar yaşamaya davet ediyor. Üstelik bu üç oyun da, Türkçe dil desteği ile herkesin keyif alabileceği bir deneyim yaşatıyor.

Yenilikçi, heyecan verici ve sürprizlere açık bir oyun deneyimi sunan PlayLink oyunları için birden çok DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazına ihtiyaç duyulmuyor. Video oyunu oynamaya çok alışık olmayan arkadaşlar ve aile üyelerini de eğlenceye dahil eden PlayLink oyunları için, oyunu PS4’e taktıktan sonra akıllı telefon veya tabletler ile TV’nin başına toplanmak yeterli oluyor.

Dostlar birbirini “That’s You” ile daha iyi tanıyor

Aile üyeleri ve arkadaşlar arasında oynanabilecek That’s You oyununda, “Hangi aile üyeniz vahşi hayatta en uzun süre hayatta kalır”, “Hanginiz en kötü yemekleri yapar” gibi 1000’i aşkın eğlenceli soru yer alıyor. Oyuncular, dostlarının kendi haklarındaki düşüncelerini keşfetme fırsatı bulurken, birbirini daha yakından tanıyor. TV, PS4 ve tablet ve akıllı telefon aracılığıyla oynanabilen oyun, cesaret isteyen çizim yarışmaları, fotoğraf yarışmaları için selfie çekimleri gibi aktivitelerle daha da eğlenceli hale geliyor. That’s You, iki ila altı oyuncu katılımını destekliyor.

“Hidden Agenda’da” cinayetin çözümü ve çözümsüzlüğü oyuncuların elinde

PS4’e özel suç oyunu Hidden Agenda’da oyuncular mobil cihazlarını kullanarak hikayeyi önemli ölçüde etkileyecek zor kararlar alıyor. Until Dawn geliştiricisi Supermassive Games’in geliştirdiği oyun, bir ila altı oyuncu ile oynanabiliyor. Her bir oyuncu, üzerinde çalışacağı bir hedefe sahip olurken, ortak hedef doğrultusunda hareket etme ya da birbirine karşı çalışma seçeneklerine sahip. Karanlık ve günahkar köşelerde kendilerini neyin beklediğini bilemeyen oyuncular her seçimleriyle hikayenin gidişatını etkilerken, planlarını gerçekleştirmek için ne kadar ileriye gideceklerine karar veriyor.

En eğlenceli genel kültür yarışması “Knowledge is Power”

PlayLink oyunlarından PS4’e özel yeni bir oyun da Knowledge is Power. Rekabetin heyecan kattığı bu genel kültür yarışmasına katılmak için DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazına gerek duyulmuyor. Yalnızca akıllı telefonunuzu kaparak, Sosisli Adam, Büyücü, Kovboy Kız gibi ilginç sekiz karakterden birini seçmek ve bir selfie çekmek yeterli. Oyuncular en fazla altı kişilik bir grup halinde tema sorularının cevaplanacağı Bilgi Piramidi’nde soruları hızla cevaplayarak zirveye ulaşmayı hedefliyor. Diğer yarışmacıları yavaşlatmak için onları bir Güç Oyunu’na atmak, buza hapsetmek veya yanıt verene kadar zorlamak gibi seçenekler de rekabetin dozunu artırıyor. Knowledge is Power, iki ila altı oyuncu katılımı ile oynanabiliyor.

